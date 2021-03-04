Malatya’da 13 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sami Aytan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 2/8/45, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kenan Saraç’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kibrit Sokak, No: 37/1/2, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mualla Küçük’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülendam Sokak, Aksa Sitesi, B-Blok, No: 9/8, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Göğüş’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hamiyet Sokak, Yeşilsu Apartmanı, No: 7/4, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Soylu’nun taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, No: 17/4, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Güler’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, Akşehirevleri, No: 12/12, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Türkay’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Akıncı Sokak, No: 5/1, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Ersin’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 11/15, Battalgazi.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Yıldırım’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 5/4, Battalgazi.
0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Khyara’nın taziye adresi:-
80 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Reşit Eşiyok’un taziye adresi: Doğanyol.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Miktat Yiğit’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Taşolar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.