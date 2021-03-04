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04 Mar 2021 - 17:55- Gündem G: 04 Mar 2021 - 17:59

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti.

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Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sami Aytan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 2/8/45, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kenan Saraç’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kibrit Sokak, No: 37/1/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mualla Küçük’ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülendam Sokak, Aksa Sitesi, B-Blok, No: 9/8, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Göğüş’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Hamiyet Sokak, Yeşilsu Apartmanı, No: 7/4, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Soylu’nun taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, No: 17/4, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Güler’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Şehit Ramazan Yeşiltaş Sokak, Akşehirevleri, No: 12/12, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Türkay’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Akıncı Sokak, No: 5/1, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Ersin’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi, No: 11/15, Battalgazi.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Yıldırım’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Şehit Yusuf Kamacı Sokak, No: 5/4, Battalgazi.

0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Khyara’nın taziye adresi:-

80 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Reşit Eşiyok’un taziye adresi: Doğanyol.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Miktat Yiğit’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Taşolar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Taşolar Mahallesi, Akçadağ.” ( Haber Merkezi)

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04 Mar 2021 - 17:55 Malatya- Gündem

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