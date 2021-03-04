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04 Mar 2021 - 16:28- Spor G: 04 Mar 2021 - 16:36

Hem Düşüyoruz Hem Batıyoruz!

Sezon başından buyana hem ekonomik hem de sportif başarı bakımından bir türlü istikrara kavuşamayan Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat önlenemiyor. Konyaspor maçının ardından Hamzaoğlu’yla yollarını ayıran sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik adamın alacakları konusunda süre istediği, yönetimin Hamzaoğlu’na ödeme yapma konusunda arayış içerisinde olduğu öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Süper Lig’in 28. Haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta henüz galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk yarısını 27 puanla toplayarak 9. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla sıralamada 4 basamak gerileyerek 13. sırada yer alıyor. Ligde son olarak Beşiktaş’a sahasında 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar Süper Lig’de oynadığı son 15 maçta sahadan sadece 2 kez galip ayrıldı. Ocak ayından Rizespor ve Hatayspor’u üst üste yendikten sonra hep cepten yiyen Malatya ekibi sezonun ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda rakiplerinden puan almakta giderek zorlanmaya başladı. 22. haftada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldıktan sonra 23. haftada deplasmanda Göztepe’den 1 puanı 2-2’lik skorla alan Yeni Malatyaspor 24. haftada evinde Trabzonspor’a 2-0 kaybetti. Kötü gidişata dur demek için Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için günler öncesinde maçın oynanacağı kente giderek mini kampa giren sarı kırmızılılar Akdeniz ekibiyle 25.haftada çıktığı müsabakada yine istediği skoru alamadı ve rakibinin attığı gollerle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. 26. haftada Konyaspor’u Malatya’da konuk eden temsilcimiz 2-0 öne geçtiği karşılaşmada yine imkansız denileni başarıp rakibine 3-2 kaybetmişti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sonunu getiren maçtan sonra sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında da 3 puan hasretine son veremeyerek rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

HAMZAOĞLU TAHKİME GİDEBİLİR!

Haftalar ilerledikçe alt sıralardaki takımları puan kazanmasıyla ateş hattına iyice yaklaşan sarı kırmızılıların önlenemez kötü gidişatı şehirde olumsuz havanın yaşanmasına da neden oluyor. Teknik direktörlük görevi için henüz hiçbir girişimde bulunmayan Yeni Malatyaspor yönetiminin kalan haftalarda takımı ligde tutmaya yönelik çaba sergilememesi akıl tutulması olarak nitelendiriliyor. Hamza Hamzaoğlu’nun sözleşmesini karşılıklı olarak anlaştıktan sonra fesih eden yönetimin Hamzaoğlu’nun alacakları konusunda 10 günlük süre istediği bu sürenin ise dün sona erdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın görevden ayrıldıktan sonraki 2 gün Malatya’dan ayrılmadığı ve fesih evraklarını alabilmek için beklediği, hak edişleri dışında tazminat almayacağı öğrenildi. Fesih evraklarını federasyona henüz teslim edilmemesi üzerine ise Hamzaoğlu’nun TFF sitesinde hala Yeni Malatyaspor ile sözleşmesinin devam ettiği görüldü. Asıl büyük sorunun ise Hamzaoğlu’na verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi halinde tecrübeli teknik adamın federasyona başvurması halinde yaşanacak. Eğer yönetim Mart ayı içerisinde ödeme yapmazsa Hamza Hamzaoğlu için tahkime gitmenin yolu açılacak.

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04 Mar 2021 - 16:28 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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