Danışmanlık hizmet alımı yapılacak!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Şube Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alınacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr ilan portalında ilana dair, " 2021 Yılı Muhtelif Projelerin Yürütülmesinde Danışmanlık Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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