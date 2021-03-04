Belediyeden konut alanı satışı!

Yeşilyurt Belediyesi mülkiyeti kendisine ait Yakınca Mahallesinde bulunan 2 adet taşınmazı satışa çıkardı. Basın İlan Kurumu ilan sitesi ilan.gov.tr. sitesinde yer alan ilanda, "Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/02/ 2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. Aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

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