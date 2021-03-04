Bakanlık bin 287 personel alacak!

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer lan ilanda, "4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Son başvuru tarihi 8 Mart 2021.

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