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04 Mar 2021 - 15:51- Gündem G: 04 Mar 2021 - 16:01

Bakanlık bin 287 personel alacak!

Adalet Bakanlığı bin 287 temizlik personeli alacağını duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 8 Mart'a kadar online olarak yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer lan ilanda, "4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve   Kuruluşlarında   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Son başvuru tarihi 8 Mart 2021.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, son, devlet, 2021, ilan, kapsamında, temizlik

04 Mar 2021 - 15:51 Malatya- Gündem

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