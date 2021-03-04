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04 Mar 2021 - 15:00- Gündem G: 04 Mar 2021 - 15:01

1 Yılda 11 Şüpheli Asker Ölümü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda şüpheli asker ölümleriyle ilgili konuştu. “20'li yaşlarda vatani görevlerini büyük bir heyecanla yapmaya giden gencecik fidanlar intihar, silah kazası, mühimmat patlaması gibi sebeplerle hayatını kaybediyor. Konunun üzerine gidilerek kışlalardaki şüpheli asker ölümleri sonlandırılmalıdır ”dedi.
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Kamuoyuna yansıdığı/basında yer bulduğu kadarıyla son 1 yılda, 2’si sözleşmeli er, biri uzman çavuş, biri uzman onbaşı olmak üzere toplam 11 asker şüpheli biçimde hayatını kaybetti. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Millî Savunma Bakanlığı 5 askerin intihar ettiğini,4 askerin silah veya mühimmat kazası sonucu öldüğünü,1 askerin ise “yüksekten düştüğünü” belirtti. Şüpheli 11 ölümden 4’ü Hakkâri’de,2 si Şırnak’ta gerçekleşti. 1 Mart tarihinde hayatını kaybeden Furkan Umut ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, ölüm sebebinin bu soruşturma sonuçlandıktan sonra resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

19 OCAK’TA AZMİ AYVERDİ, 1 MART’TA FURKAN UMUT

19 Ocak 2021’de Şırnak Uludere’de intihar ederek hayatına son verdiği açıklanan Malatyalı asker Azmi Ayverdi’nin ölümünün ardından 1 Mart 2021’de ailesi Malatya’da yaşayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut’un da Şırnak’ta vatani görevini yaparken hayatını kaybettiği açıklandı.

İNTİHAR, SİLAH KAZASI, MÜHİMMAT PATLAMASI…

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askerlik yaparken terhisine 2 ay kala “intihar ederek öldüğü” açıklanan 21 yaşındaki Azmi Ayverdi ile ilgili girişimlerde bulunan, konuyu meclis gündemine taşıyan ve ailesinin haykırışlarını kamuoyuna aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; 

Önümüzde çok yakıcı ve trajik bir konu var: Şüpheli asker ölümleri. Bir yılda 11 askerimiz şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 19 Ocak 2021'de Şırnak Uludere'de Azmi Ayverdi vatani görevini yaparken hayatını kaybetti. Azmi Ayverdi'nin ölümünün üzerinden kırk gün geçtikten sonra Malatya'da yaşayan bir ailemiz daha kara haberi aldı. Uzman Onbaşı Furkan Umut, Şırnak'ta vatani görevini yaparken öldü maalesef. Azmi Ayverdi'nin annesi "Ben çocuğumu merdiven temizleyerek bin bir zorlukla büyüttüm. Eline kına yakarak gönderdim. Kınalı kuzumu bana tabutta teslim ettiler." diyor. 20'li yaşlarda vatani görevlerini büyük bir heyecanla yapmaya giden gencecik fidanların ölüm sebebine ‘silah kazası, mühimmat patlaması, intihar’ diyorlar. Gencecik fidanlar hayatlarının baharında toprağa düşüyor, çelişki dolu açıklamalara aileler inanmıyor. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorlar

ifadelerini kullandı. (Bülten)

 

 

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04 Mar 2021 - 15:00 Malatya- Gündem

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