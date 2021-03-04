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04 Mar 2021 - 14:30- Spor G: 04 Mar 2021 - 13:48

Malatya'da kazanmak zormuş!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirterek, “Çünkü kendi sahasında bir oyun anlayışı olan bir takım. Buraya gelen tüm takımlar zorlanıyor buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor” dedi.
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Yeni Malatyaspor’un 1-0 kaybettiği maçın sonrasında açıklamada bulunan siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Yalçın,

Zor bir deplasmandan 3 puanla dönmek bundan sonraki bakış açışımızı tabi biraz daha farklılaştıracaktır. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Golün öncesinde ilk yarının ilk 20 dakikası, golden sonraki bölümde özellikle Gökhan’ın oyuna girmesinden sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık, skoru daha da farklı hale getirebilirdik. Zeminde oyunun ikinci yarısında çok da futbol oynanacak durumda değildi. Buda doğal olarak özellikle rakip ceza sahası içinde pozisyonları canlı hale getirmemize engel oldu

ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın takım kadrosu ile ilgili sorulan soruya,

Genelde oynayabilecek 20’ye yakın oyuncumuz var şu anda. Şu ana kadar oynanan maçlarda bu oyuncuların hepsini kullandık. Birçok bölgede değişken oyuncularla oynuyoruz, dinlendiriyoruz. Şu ana kadar kendi açımdan şunu söyleyebilirim, büyün oyuncularıma güveniyorum her oyuncumu her maçta kullanabileceğimi çok net şekilde gösterdim. Bugün daha güçlü bir orta saha ile karşılaşmaya çıktık. İlk yarı 0-0 gol olmayınca, bu sefer Necip’i dışarı alıp Mensah’ı oyuna dahil ettik. Adem’i de alabilirdim, Bugün Mensah, bir sonraki maçta Adem’i oynatabilirim, Oğuzhan’ı oynatabilirim, hepsine güveniyorum

şeklinde konuştu.

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04 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Spor

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