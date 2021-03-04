04 Mar 2021 - 14:30- Spor

Malatya'da kazanmak zormuş!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Malatya deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirterek, “Çünkü kendi sahasında bir oyun anlayışı olan bir takım. Buraya gelen tüm takımlar zorlanıyor buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor” dedi.