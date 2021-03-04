Hayatımızı kabusa çeviren ağrılar!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, eklem ağrıları konusunda önemli bilgiler verdi. İnanır,

Vücudun düzgün bir biçimde kullanılmaması, fazla kilo alınması, ani yanlış hareketler yapmak, kullanılan bazı ilaçlar gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkan eklem ağrıları birçok kişinin derdi durumundadır. Eklemler, yapılan hareketleri kolaylaştırmak amacıyla kemikleri birleştiren, onlara destek sağlayan dokulardır. Hastalar çoğunlukla kemiklerinin ağrıdığını düşünse de aslında çoğunlukla ağrıyan bölge kemikler arasında yer alan yumuşak dokulardan kaynaklanmaktadır. Yumuşak dokular inflame (iltihaplanma) olduğunda ağrı hissi meydana gelir ve eklem hareketlerinde kısıtlanma olur. Bu iltihap mikroba bağlı bir iltihap değildir. Vücudun iyileşmeye çalışma çabasının bir sonucudur. Otoimmün hastalıklardan kaynaklanabilir ya da bilinçsiz beslenme ile alevlenir

dedi.

EKLEM AĞRILARINI TETİKLEYEN SEBEPLER NELERDİR?

Eklem ağrılarını tetikleyen sebeplerin başında hava değişiminin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet İnanır,

Hastaların çoğunda; hava değişikliklerinin, eklem iltihabı belirtilerini arttırdığı saptanmıştır. Kadınlar, hava durumundaki değişikliklere karşı erkeklerden daha duyarlıdır. İltihaplı eklem romatizmasındaki (romatoid artrit) ağrı; barometrik basınç ve sıcaklıktan, osteoartrit (kireçlenme); sıcaklık, yağmur ve barometrik basınçtan ve fibromiyalji de; barometrik basınçtan etkilenmektedir

kelimelerine yer verdi.

KISACA EKLEM AĞRILARI TANISI VE TEDAVİSİ?

Eklem ağrılarının tanısı ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler veren İnanır,

Eklem ağrılarının birkaç gün içerisinde hafiflememesi durumunda eklemlerde tahribata yol açmaması için bir uzmana danışmak önemlidir. Eklemde meydana gelen şişlikler çoğunlukla iltihaplanma sonucu oluşmaktadır. Kan testleri ile eklemde herhangi bir iltihaplanma durumu olup olmadığı kontrol edilebilir. Eklemde yapısal bir değişiklik olup olmadığı röntgen ile kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra eşlik eden hastalıkların araştırılması için MR (manyetik rezonans) ve BT (bilgisayarlı tomografi) incelemeleri de yapılabilir. Uzman tarafından gerekli görülen sağlık taramaları yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar değerlendirilerek ağrıya neden olan hastalığın teşhisi konulur ve buna yönelik olarak tedavi süreci planlanır.Eklem ağrılarının tedavisinde ağrıların ve beraberinde görülen olumsuzlukların hafifletilmesine yönelik olarak uygulanan semptomatik tedavinin yanı sıra ağrıyı oluşturan hastalığa yönelik ayrıca tedavi uygulanmalıdır. Kaplıcalar önerilmektedir. Fazla kilolar eklem yorgunluğu ve dejenerasyonuna sebebiyet vereceğinden kilo kontrolünün sağlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle aşırı kilo almanın önlenmesi önemli bir tedavi yöntemidir

sözlerini kaydetti. ( Haber Merkezi)