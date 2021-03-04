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04 Mar 2021 - 12:36- Sağlık G: 04 Mar 2021 - 12:47

İmdadına ambulans helikopter yetişti!

Malatya’da, elini camla kesen gencin imdadına ambulans helikopter yetişti.
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Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde Mehmet Ali Karakuş (25) isimli gencin elini cam kesti. Genç, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanaması fazla olan gencin tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini belirten doktorlar, Malatya’da konuşlu bulunan ambulans helikopteri talep etti. Malatya’dan Darende ilçesine gelen hava ambulansı, ilçe stadına indi. 112 ambulansıyla ilçe stadına getirilen genç, hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. ( İHA)

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04 Mar 2021 - 12:36 Malatya- Sağlık

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