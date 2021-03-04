Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde Mehmet Ali Karakuş (25) isimli gencin elini cam kesti. Genç, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kanaması fazla olan gencin tam donanımlı hastaneye götürülmesi gerektiğini belirten doktorlar, Malatya’da konuşlu bulunan ambulans helikopteri talep etti. Malatya’dan Darende ilçesine gelen hava ambulansı, ilçe stadına indi. 112 ambulansıyla ilçe stadına getirilen genç, hava ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. ( İHA)
04 Mar 2021 - 12:36- Sağlık Güncelleme: 04 Mar 2021 - 12:47
İmdadına ambulans helikopter yetişti!
Malatya’da, elini camla kesen gencin imdadına ambulans helikopter yetişti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.