Sınavlar Online Yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate alan Atatürk Üniversitesi bu kapsamda, Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarını Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Final ve bütünleme sınavlarının nasıl olacağı ise pandemi sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.( İHA)