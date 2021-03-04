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04 Mar 2021 - 12:30- Yaşam G: 04 Mar 2021 - 12:32

Vatandaşlardan kaldırım isyanı!

Özellikle Kavaklıbağ Mahallesi, Leblebici Sokak’ta kaldırıma park edilen araçlardan dolayı vatandaşlar adeta ateş püskürdüler. Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri ve Emniyet Müdürlüğü’nün görevini yerine getirmediğini iddia eden vatandaşlar, ilgilileri göreve çağırdılar.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Vatandaşlar,

Bize bir şey olması halinde bunun sorumlusu kim olacak? Bizler hakkımızı belediyelerden mi, emniyetten mi, kaldırıma aracını park eden insandan mı, yoksa bize çarpan insandan mı hesap soracağız?

dediler.

Türkiye ve Malatya’nın bir problemi haline gelen ve bir türlü çözüm bulunmayan kaldırımlara araç park etme, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle Kavaklıbağ Mahallesi, Leblebici Sokak’ta kaldırıma park edilen araçlardan dolayı kaldırımlardan gelip geçemediklerini, bu nedenle de yola inmek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bir kaza olması halinde bunun sorumlusunun kim olacağını soruyorlar. BUSABAH gazetesine konuşan vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer ilçe belediyeler ve Emniyet Müdürlüğünü göreve davet ediyorlar.

Bıktıklarını dile getiren vatandaşlar, belediyeler ve emniyetin artık görevini yerine getirmesini istediler.

“BİZE REEL ADIMLAR ATIN, GERÇEKÇİ OLUN”

“Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemiyoruz” diyen vatandaşlar,

Kaldırımdan geçemiyoruz. Her yer araç. Adam getirip kaldırımın üzerine aracını park etmiş. Bu insanların nereden gelip geçecekler diye hiç düşünme yok. Yoldan geçmek zorunda kalıyoruz ki, bu yolda da yoğun bir şekilde araç gelip geçiyor. Bize bir şey olması halinde bunun sorumlusu kim olacak? Bizler hakkımızı belediyelerden mi, emniyetten mi, kaldırıma aracını park eden insandan mı, yoksa bize aracıyla çarpan insandan mı hesap soracağız? Belediyeler, özellikle Malatya Büyük Şehir Belediyesi artık şu sorumluluğu üzerine aldın. Şu kadar otopark yaptık, bu kadar otopark yaptık demeyle kaldırımlara park edilen araç sayısı azalmıyor. Bize reel adımlar atın, gerçekçi olun. Bu sorumluluk kiminse lütfen sorumluluğunuzu alın

şeklinde konuştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hemen işe koyuldular. Kaldırımdaki araçları kontrol eden ekipler, kaldırımdaki araçların fotoğraflarını çektiler.

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04 Mar 2021 - 12:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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