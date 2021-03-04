04 Mar 2021 - 12:00- Siyaset

Tüfenkci, 'Darbe Anayasa'sı dedi!

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın güçlü toplum özgür birey felsefesinden ortaya çıktığını belirterek, “82 Anayasası, bugün yürürlükte olan Anayasa bir darbe Anayasasıdır. 18 yıllık iktidarımız döneminde sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmamıza rağmen bu Anayasa’nın beklentileri karşılamadığı ortadadır” dedi.