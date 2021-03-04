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04 Mar 2021 - 12:00- Siyaset G: 04 Mar 2021 - 12:01

Tüfenkci, 'Darbe Anayasa'sı dedi!

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın güçlü toplum özgür birey felsefesinden ortaya çıktığını belirterek, “82 Anayasası, bugün yürürlükte olan Anayasa bir darbe Anayasasıdır. 18 yıllık iktidarımız döneminde sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmamıza rağmen bu Anayasa’nın beklentileri karşılamadığı ortadadır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın güçlü toplum için şart olduğunu belirten Tüfenkci,

Maddi ve manevi olarak insan haklarının daha da korunduğu, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini temel alan bir anlayış içerisinde ortaya çıktı. Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir toplum ve Türkiye için bu eylem planı ortaya çıktı. Tabi bazıları şunu sorabilir şimdi mi aklınıza geldi bu? AK Parti kurulduğunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu ifade etmişti, ‘Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ Gerçekten de Türkiye’nin geçmişinde insan hakları karnesine baktığımızda gerçekten olumlu olmayan ve 28 Şubat gibi bir süreç yaşamış Türkiye gerçeği vardı. Ak Parti ile beraber demokratikleşme hamlesi, insan haklarındaki tavırların eylemlerin doğruluğu, tutukluluk sürelerinin kısalması, cezaevleri şartlarının iyileştirilmesi gibi birçok konuda iyileştirmeleri gördük, görmeye de devam ediyoruz. Bugün gelinen nokta itibariyle bunların da üzerine koymak gerektiği ve dolayısıyla yeni bir heyecanla insan hakları eylem planımızı Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tabi biz noktada önerilere de eleştirilere de açığız. Ama en önemlisi bu yargı reformuyla beraber, yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile berabere yeni bir Anayasa yapma isteğimiz var. Cumhur İttifakı olarak da bu konu desteklenip, Anayasa çalışmalarına da start verildi. 82 Anayasası, bugün yürürlükte olan Anayasa bir darbe Anayasasıdır. 18 yıllık iktidarımız döneminde sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmamıza rağmen bu Anayasa’nın beklentileri karşılamadığı ortadadır

şeklinde konuştu. 

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04 Mar 2021 - 12:00 Malatya- Siyaset

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