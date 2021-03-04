04 Mar 2021 - 11:30- Yaşam

Esnaf: Refüje Dokunmayın!

Yeni Sanayi Sitesi esnafları, Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Caddesi’nde bulunan refüjün kaldırılmasını istemiyorlar. Refüj kaldırılacak söylentisiyle ayağa kalkan ve refüjdeki ağaçların budanmasıyla da tamamen korkularının yersiz olmadığını dile getiren esnaflar, “Yazın burası çok sıcak oluyor ve esnaflar bu ağaçların altında nefes alıyorlar” dediler.