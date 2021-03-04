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04 Mar 2021 - 11:30- Yaşam G: 04 Mar 2021 - 11:27

Esnaf: Refüje Dokunmayın!

Yeni Sanayi Sitesi esnafları, Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Caddesi’nde bulunan refüjün kaldırılmasını istemiyorlar. Refüj kaldırılacak söylentisiyle ayağa kalkan ve refüjdeki ağaçların budanmasıyla da tamamen korkularının yersiz olmadığını dile getiren esnaflar, “Yazın burası çok sıcak oluyor ve esnaflar bu ağaçların altında nefes alıyorlar” dediler.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Çavuşoğlu Mahallesi, Çırak Caddesi üzerinde çalışan Yeni Sanayi Sitesi esnafları, caddenin ortasındaki refüjlerin kaldırılacağı söylentisinden rahatsız. Refüjün ortasındaki ağaçların budandığını, daha sonra ise refüjün kaldırılacağını savunan esnaflar, bir basın açıklaması yaparak, belediyeye çağrıda bulundular. Esnaflar adına Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı İzzet Demirci yaptı.

Demirci, refüjlerin esnaf açından önemine değinerek, bu sokakta refüjlerin bulunmasından dolayı, park alanının oluştuğunu, esnafların ağaçların gölgesinde oturduğunu söyledi.

“ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ”

Refüjün her 2 tarafına esnafların araç park ettiklerini de dile getiren Başkan Demirci,

Yaz aylarında sıcakta esnaf, vatandaşlar ağaçların gölgesinde oturuyor, nefes alıyor.  Bizim burada park alınımız yok, ara sokaklarımız sayısı fazla, bu refüjün ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Şimdi ağaçlar kesildi, biz yetkililerden böyle bir şey duymadık ama şimdiden bunun için önlem alınmasını istiyoruz.  Esnafın halini anlasınlar.  Her taraf demir. Yazın burası çok sıcak oluyor ve esnaflar bu ağaçların altında nefes alıyorlar. Bu refüjün burada olması caddeyi birbirinden ayırıyor ve her iki tarafın birbiriyle bağlantılı olmuyor. Her taraftaki esnaflar kendi tarafına araçlarını park ediyorlar. Tamirci, bir aracı tamir ederken, diğer araçları buraya park edebiliyor. Eğer bu refüjü kaldırırlarsa nereye park edecek

diye konuştu” şeklinde konuştu. 

“REFÜJ KALDIRILIRSA BİZİ MAĞDUR EDERLER”

Bu yol açılırsa nasıl olacak?” diyen Başkan Demirci,

Tamirci aracı nasıl bekletecek, ara sokak çok fazla dar ve araç koyacak yer yok.  Biz refüjün kaldırılmasını istemiyoruz. Dilekçemizi verdik, imza topladık. Burada yaklaşık 300 esnaf var ve esnaflar bu refüjü kaldırılmasını istemiyor. Bizim ricamız bu. Bizi duysunlar, bize mağduriyet yaşatmasınlar. Selahattin Başkanın sesimizi duyacağına eminim.  Ağaçları keserken, bize danışmadılar. Cumartesi kesmeye geldiklerinde esnaf tepki göstermiş, bırakıp gitmişler. Biz de böyle görünce korktuk, en azından önlem alalım diye açıklama yaptık.  İhtiyacımızın olduğunu bilsinler. Budamaya karşı değiliz, eğer refüj kaldırılırsa bizi mağdur ederler. Daha önce diğer tarafta yol genişletme çalışmaları yaptılar ve refüjü kaldırdılar ve oraya araç park edecek bir yer yok. Burasının da aynı şekilde olmasını istemiyoruz

ifadelerini kullandı.

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04 Mar 2021 - 11:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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