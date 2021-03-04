Başkan Zelyurt: Hiç borcumuz yok!

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Busabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’a konuştu. Başkan Zelyurt, 7 aydır başkanlık görevini icra ettiğini kaydederek, önemli yatırımların Doğanşehir’le buluşacağının sinyalini verdi.
İlk olarak Başkan Durali Zelyurt’a yönelttiğimiz ‘Borcununuz Var Mı?’ sorusuna Başkan,
Doğanşehir Belediyesi’nin borcu yoktur. Rahmetli başkanımızdan borçsuz bir belediye aldık. Bir miktarda paramız var
şeklinde yanıtladı.
Busabah Gazetesi ilçe ilçe gezip sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Bu hafta Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un ağzından Doğanşehir dinledik. Başkan Zelyurt, tarım ambarı olan Doğanşehir’den bahsederken, ilçenin ekonomik sorunlarına dikkat çekti.
“UYKULARIM KAÇTI”
Göreve geldiğinde karşılaştığı en önemli sorunun işsizlik olduğunu kaydeden Zelyurt,
Vatandaş en çok iş talebiyle geliyor. Hizmet etmek insana mutluluk veriyor, çünkü yaptığınız hizmetin neticesini görebiliyorsunuz. Belediyeler kalifiye eleman almalıdır, küçük ilçelerde bu konuda çok zorlanıyoruz. Belediyeler iş edinme, işe alma yerleri değil ama ben geldiğim zaman beni en çok yoran, rahatsız eden, uykularımı kaçıran iş talepleri oldu. Anneler-babalar, iş isteyen gençler geliyor. Onların gözündeki umutsuzluk ve isteği gördüğümüz zaman, onlara çare olamamaktan dolayı çok büyük sıkıntı yaşıyoruz
dedi.
YAZIN TALEP AZ
İş taleplerinin genelde kışın arttığını belirleten Başkan,
İş talepleri genelde kışın artıyor. Taleplerin son zamanlarda artmasının nedeni de pandemiden gelen sıkıntılar. Yazın Doğanşehir’de tarımsal faaliyet devam ettiği zaman iş talepleri azalıyor. İnsanların taleplerine cevap verememek ciddi manada bizi yoruyor.
dedi.
SOĞUK HAVA DEPOSU SİNYALİ
Açıklamalarının devamında Doğanşehir’in tarım ambarı olduğuna dikkat çeken Başkan Zelyurt, tarım ambarı ilçenin önemli zenginliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Zelyurt,
Ziraat Mühendisiyim ben, ciddi gözlemlerim var ilçede. Özel bir iki tane soğuk hava deposu olmasına rağmen ciddi manada yeterli gelmemektedir. Ürünlerin depolama amaçlı Malatya’ya götürüldüğü oluyor. Biz belediye olarak bu konuda çalışma başlattık, incelemeleri de yapıyoruz. Gerekli ekonomik desteği aldığımız takdirde bizimde kendi katkılarımızla ciddi bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Şu anda incelemesi devam ediyor
şeklinde konuştu.
KİRA BEDELİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ
Sözlerinin devamında pandemi döneminde zor günler geçiren esnafa da değinen Başkan Zelyurt,
Pandemi döneminde birçok esnafımız zarar gördü. Bizimde belediyemizin bünyesinde bulunan kiralık iş yerleri var. Esnafımızın bu zor zamanında yanında olmak adına 2021 yılının kira bedelinin yüzde 50’sini almama kararı aldık
dedi.
Doğanşehir’in önemli isimlerinden biri olan Rahmetli Vahap Küçük’ün yatırımlarından bahseden Başkan Zelyurt,
Doğanşehir’de yatırımlar derken, merhum Başkanımız Vahap Küçük’ü anmadan geçmek olmaz. Başkanımız Doğanşehir için çok önemli bir insandı. Doğanşehir’in her şeyiydi. Önemli katkılar sundu. Merkezde Sağlık Ocağı, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptı. Mevcut hastanemize ek olarak bir hastane daha yapmam girişiminde bulundu. Bu girişim sonuçlanmak üzere. Vahap Başkan döneminden kalan Millet Bahçesi projemiz vardı. Onu ihale ettik. Bugünlerde de teslim işlemini yapıyoruz. Vahap Başkan’dan sonra imzaladığım ilk protokol Gençlik Merkezi protokolüdür. İhale aşamasına geldik. Yakında ihalesini yapacağız. Bunun yanı sıra Sürgü Mahallemizde atıl durumda olan bir bina vardı. O binanın Öznur Çalık’ın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan 500 bin liralık destek aldık. Şu anda onun projesi bitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bizzat görüşmeler yaptık. Bakanlıktan 600 bin liralık bir destek alarak ekskavatör aldık. Bu ekskavatör 900 bin liraya mal oldu. Aynı zamanda tamamı bakanlıktan karşılanan 600 bin lira civarında olan büyük çöp kamyonu aldık. Yine Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde 8 tane semt sahamızın projelerini verdik. Bu dosyaların hayata geçirilmesi için takibini yapmaktayız. 8 tane ayrı mahallemizde sentetik çim saha çalışmalarımız olacak. Bu projeleri saydığımız zaman gençlik ve Doğanşehir adına çok ciddi hizmetler yapmış olacağız. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz zaman Doğanşehir merkezde futbol sahamız var. Bunun yanında yeni yapılan kapalı spor salonumuz var. Büyükşehir Belediyesiyle yapmış olduğumuz asfaltlama çalışmalarımız, yol genişletme işlerimiz var. Bu çalışmalarımızın 2021 yılı için plan ve programları devam ediyor
dedi.
“HERKES HER ŞEYİ BİR ANDA İSTİYOR AMA OLMUYOR”
Yapılan hizmetlerde hiçbir zaman ayrım yapılmadığını vurgulayan Başkan Zelyurt,
Yaptığımız hiçbir hizmette ayrım yapmadan herkese eşit davrandık. Elimizde sihirli değnek yok, bir mucize yaratamayanız. Herkes her şeyi bir anda istiyor ama olmuyor. Bir mahalleyi bu sene yapmışsak ertesi sene diğerine geçiyoruz. Bu konuda ilçe sakinlerimizden bize sabır göstermelerini istiyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde soğuk hava deposu, yüzme havuzu, sentetik çim sahaları, kilitli taş ve asfaltıyla daha güzel bir Doğanşehir karşımıza çıkacak
ifadelerine yer verdi.
DOĞANŞEHİR, YATIRIMCI BEKLİYOR!
Değerlendirmelerin sonunda yatırımcılara seslenen Başkan Zelyurt,
Rahmetli başkan döneminde iki tane tekstil fabrikamız açıldı. Bu alanda yatırım yapabilirler. Bunun yanında Sürgü mahallemizde damak turizmi açısından çalışmalar yapılabilir. Polat mahallemizde Damlataş Mağaramız var. 2 bin 100 rakımlı bir yer. Doğal yapısıyla eko turizmine kazandırılabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ciddi destek gördük. Önümüzdeki günlerde bakanlıktan yetkililer gelerek tescil işlemleri yapacaklar. Burası turizme kazandırılacak. Sürgü’ye barajın olduğu yerlere yatırımlar yapılabilir. İlçemize soğuk hava depoları yapılabilir. Kadın kooperatifi kurduk. Bu kooperatifin desteğiyle kurutma tesisi kurarak çeşitli ürünleri bu tesiste değerlendiriyoruz. Bu konuda da özel sektör yatırım yapabilir. Aynı zamanda Öznur hanımın destekleriyle bir OSB çalışması başlattık. Şu anda başlangıç aşamasındayız. Karma organize sanayi bölgesine dönüştürmeyi düşünüyoruz. Hazineden bunun içi yer istendi. Bu konuda 50 dönümü aşkın yerimiz şu anda mevcut. Onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yatırımcılar açısından da Organize Sanayi Bölgesi önemli bir alan olacaktır. Bizim şu anda mevcut sanayimiz küçük sanayi olarak geçiyor
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.