04 Mar 2021 - 11:00- Gündem

Başkan Zelyurt: Hiç borcumuz yok!

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Busabah gazetesine konuştu. Belediyelerin en önemli sorunlarından biri olan ‘borç’ konusunda başkan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan, belediyenin hiç borcunun olmadığını kaydederek, “Doğanşehir Belediyesi’nin borcu yoktur. Rahmetli başkanımız Vahap Küçük ’ten borçsuz bir belediye aldık. Bir miktarda paramız var” dedi. İşsizlik sorununa değinen Başkan Zelyurt yatırımcıları Doğanşehir’e davet etti.