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04 Mar 2021 - 10:30- Yaşam G: 04 Mar 2021 - 10:05

Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde!

Yeşilyurt Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Meclis, komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada ana caddeler üzerinde bulunan parkmetre sorunu meclise taşındı.

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Ana cadde üzerinde bulunan park yerlerinin bir şirkete tahsis edilmesinin bazı sıkıntılara yol açtığını ileri süren Ak Parti Yeşilyurt İl Meclis Üyesi Murat Gümüş,

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden otopark ücreti alınmasın diye bir talimat vermiş. Fakat Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerinde bu ücret alınıyor. Bizde Büyükşehir Belediye Başkanından kendi büyüklüğüne yakışır şekilde bizlerden de otopark ücreti almamalarını talep ediyoruz

dedi.

“KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE…”

Meclis Üyesi Murat Gümüş, ana caddeler üzerinde bazı otopark sıkıntılarının yaşandığını öne sürdü. Gümüş,

Büyükşehir Belediyesi ana caddeler üzerindeki sağlı sollu araç parklarını bir şirkete ihale etmiş, şirkette oradan otopark ücreti alıyorlar. Ama Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden otopark ücreti alınmasın diye bir talimat vermiş. Fakat Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerinde bu ücret alınıyor. Bizde Büyükşehir Belediye Başkanından kendi büyüklüğüne yakışır şekilde bizlerden de otopark ücreti almamalarını talep ediyoruz

ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ben bu konuyu mutlaka Selahattin Başkanımla paylaşacağım. Meclis üyelerimizin böyle bir beklenti içerisinde olduklarını da kendilerine ileteceğim” açıklamasında bulundu.

 

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04 Mar 2021 - 10:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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