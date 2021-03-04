Otopark Ücreti Meclis Gündemi'nde!

Ana cadde üzerinde bulunan park yerlerinin bir şirkete tahsis edilmesinin bazı sıkıntılara yol açtığını ileri süren Ak Parti Yeşilyurt İl Meclis Üyesi Murat Gümüş,
Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden otopark ücreti alınmasın diye bir talimat vermiş. Fakat Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerinde bu ücret alınıyor. Bizde Büyükşehir Belediye Başkanından kendi büyüklüğüne yakışır şekilde bizlerden de otopark ücreti almamalarını talep ediyoruz
dedi.
“KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE…”
Meclis Üyesi Murat Gümüş, ana caddeler üzerinde bazı otopark sıkıntılarının yaşandığını öne sürdü. Gümüş,
Büyükşehir Belediyesi ana caddeler üzerindeki sağlı sollu araç parklarını bir şirkete ihale etmiş, şirkette oradan otopark ücreti alıyorlar. Ama Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden otopark ücreti alınmasın diye bir talimat vermiş. Fakat Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerinde bu ücret alınıyor. Bizde Büyükşehir Belediye Başkanından kendi büyüklüğüne yakışır şekilde bizlerden de otopark ücreti almamalarını talep ediyoruz
ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ben bu konuyu mutlaka Selahattin Başkanımla paylaşacağım. Meclis üyelerimizin böyle bir beklenti içerisinde olduklarını da kendilerine ileteceğim” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.