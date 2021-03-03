Busabah Malatya Busabah Malatya
03 Mar 2021 - 17:57- Yaşam G: 03 Mar 2021 - 18:06

Belediye kefen bezi alıyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi kefen bezi ve tülbent satın alınacak. Açık ihale usulüyle alımı yapılacak kefen ve tülbent bezi ihalesi 22 Mart'ta yapılacak.
mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi kefen ve tülbent bezi satın alacağaını Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde ilan etti. İlanda, "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# kefen bezi, kefen fiyatları, tülbent bezi, ölüm, malatya, belediyes, ihale, basın, ilan, ile, etti

03 Mar 2021 - 17:57 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Onlarca konut satışa çıkarıldı! mask
Onlarca konut satışa çıkarıldı!
Malatya’da 10 kişi vefat etti mask
Malatya’da 10 kişi vefat etti
Malatya’da 11 kişi vefat etti mask
Malatya’da 11 kişi vefat etti
İcradan satılık iş yeri mask
İcradan satılık iş yeri
EYVAH! KARA HABER GELDİ mask
EYVAH! KARA HABER GELDİ
Hava Durumu Nasıl Olacak? mask
Hava Durumu Nasıl Olacak?
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Ravcı Rotasyon Yaptı mask
Ravcı Rotasyon Yaptı
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
Malatya stadından mazgal çalındı mask
Malatya stadından mazgal çalındı
Mahkumlar birbirine girdi! mask
Mahkumlar birbirine girdi!
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
“Olaya müdahil olduk” mask
“Olaya müdahil olduk”

GALERİ

Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor! mask
Oraya Yüzme Havuzu Yapılıyor!
Bentli: Şu an sınırdayız! mask
Bentli: Şu an sınırdayız!
Baba-oğul kazada yaralandı! mask
Baba-oğul kazada yaralandı!
Veresiye yok, gözler çiftçilerde mask
Veresiye yok, gözler çiftçilerde
Hekimhan’da İlk ve Tek 3 Dilli Kitabe mask
Hekimhan’da İlk ve Tek 3 Dilli Kitabe
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL