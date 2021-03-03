Belediye kefen bezi alıyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi kefen ve tülbent bezi satın alacağaını Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde ilan etti. İlanda, "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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