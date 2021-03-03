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03 Mar 2021 - 17:51- Ekonomi G: 03 Mar 2021 - 17:57

OSB'de alt yapı işi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak. İhaleye katılım için tarih 18 Mart.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr partalında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde alt yapı işi ihalesi yer aldı. İlanda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) II. Etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer buldu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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03 Mar 2021 - 17:51 Malatya- Ekonomi

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