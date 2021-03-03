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03 Mar 2021 - 17:46- Gündem G: 03 Mar 2021 - 17:51

Bakanlık personel alıyor

T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu yayınladı.
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Basın ilan Kurumu ilaçgov.tr sitesinde yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı, personel almı yapacak. İlanda, "Tarım ve Orman Bakanlığı,Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008  tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." bilgileri yer buldu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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03 Mar 2021 - 17:46 - Gündem

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