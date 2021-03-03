"Hangi yüzle seçime girecek?"

Ülkelerindeki iş savaşın ardından Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşayan Suriye’nin Abraz Aşireti mensupları, Esad’ın seçimde tekrar aday olacağını açıklamasına tepki gösterdi. Abraz Aşireti adına açıklama yapan Muhammed Ahmet El Mişel, Beşar Esad’ın asla kendilerini temsil etmediğini ifade ederek,
10 yıldır ülkemizde savaş sürüyor, her gün zulüm ve katliamlar yaşanıyor. 10 milyon insan göçmen duruma düştü, kadın, çocuk, yaşlı demeden 1 milyon insan katledildi. Suriye savaş alanına döndü. Her yer harabe oldu
dedi.
Esad’ın halkına zulmetmek için farklı ülkelerden değişik birçok terör grubunu da ülkeye soktuğunu ifade eden Mişel,
Esad utanmıyor mu, bu kadar halka zulmetti, nerde musibet varsa ülkeye getirdi. Sonra seçime girmek istiyor, halka ne diyecek, ben sizi öldürüyorum bizi seçin mi diyecek
ifadelerine yer verdi.
Türkiye’nin her zaman mazlum halkın yanında olduğunun da altını çizen Mişel,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Bütün Müslümanlar adına kendisine teşekkür ediyoruz. Türk halkı ve devleti her zaman mazlum Suriye halkının yanında olmuştur. Bizlere her zaman destek veren AFAD’a da teşekkür ediyoruz
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.