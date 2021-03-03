03 Mar 2021 - 16:38- Asayiş

Şubat'ta Malatyalıya Ceza Yağdı

Malatya’da, yeni tip korona virüs Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Bir ayda, polis tarafından bin 140 ceza tutanağı düzenlendi.