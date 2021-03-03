Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.
Geçen ay, sokağa çıkma, maske, yasak bölgede sigara içme, mesafe kurallarına uymayan toplam bin 140 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında ceza tutanağı düzenlendi. ( İHA)
03 Mar 2021 - 16:38- Asayiş Güncelleme: 03 Mar 2021 - 16:44
Şubat'ta Malatyalıya Ceza Yağdı
Malatya’da, yeni tip korona virüs Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı. Bir ayda, polis tarafından bin 140 ceza tutanağı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından geçtiğimiz Şubat ayında Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.