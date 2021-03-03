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03 Mar 2021 - 15:00- Kültür & Sanat G: 03 Mar 2021 - 14:52

Sosyal tesisler start verdi!

Tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal tesislerinin faaliyetlerine bir süre ara veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisi ve Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi’ni 4 Mart Perşembe gününden itibaren yeniden hizmete açıyor.
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Korona virüs salgını nedeniyle sosyal tesislerdeki hizmetlerine bir süre ara veren Battalgazi Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Sosyal Tesislerinin kapılarını yeniden hizmete açıyor.

Malatya’daki tüm vatandaşlar tarafından büyük rağbet gören Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisi ve Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi, ‘ Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde’ yer alan mesafe koşulları ve yüzde 50 kapasite sınırlamalarına uymak kaydıyla, 4 Mart Perşembe gününden itibaren 07.00-19.00 saatleri arasında yeniden faaliyetlerine başlıyor.

SOSYAL TESİSLERİ KONTROL ETTİ

Korona virüs salgınında ortaya koyduğu etkin mücadele ile büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte korona virüs tedbirleri çerçevesinde 4 Mart’ta yeniden hizmete açılacak olan Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisi ve Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Sosyal Tesisler Müdürü Ayhan Ağçapa’dan son kontroller hakkında bilgiler alan Başkan Güder, açılacak olan Sosyal Tesislerde her zaman olduğu gibi kontrollü normalleşme sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen konusunda üst düzey tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Battalgazi Belediyesi olarak normalleşme süreci için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Belediyemizin Orduzu Galip Demirel Çınar Park ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni 4 Mart Perşembe günü yeniden pandemi kuralları çerçevesinde hizmete açıyoruz. İki tesisimizi ziyaret ederek, son kontrollerimizi yaptık. Vatandaşlarımız yarından itibaren gönül rahatlığıyla tesislerimizden yararlanabilecekler. Malumunuz bu süreçte birçok sosyal tesisimiz uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme sürecinde, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı ve üyelerimizi yeniden tesislerimizde pandemi kuralları çerçevesinde yeniden ağırlayacağız. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm tedbirlerimizi aldık. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen kural ve kaideleri her zaman olduğu gibi bu süreçte de harfiyen yerine getireceğiz. Yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte vakalarımız daha çok azalır ve tedbirler daha da genişler. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim

dedi.

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03 Mar 2021 - 15:00 Malatya- Kültür & Sanat

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