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03 Mar 2021 - 13:30- Sağlık G: 03 Mar 2021 - 11:55

Adıyaman 'Kırmızı' Kaldı

Komşularının tamamı düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli olan Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tek yüksek (kırmızı) riskli ili olarak haritada yerini aldı.
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Adıyaman’ın komşu illeri Şanlıurfa ve Diyarbakır düşük riskli, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep ise orta riskli olarak belirlendi. Kontrollü normalleşme sürecinde Adıyaman, bölgede yüksek riskli tek il oldu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sadece Adıyaman’ın rengi kırmızı oldu.

ADIYAMAN YÜKSEK RİSKLİ İLLER ARASINDA YER ALIYOR

Adıyaman’ın içinde bulunduğu durum ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,

Adıyamanımız maalesef diğer 17 il ile birlikte yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Vatandaşlarımıza en baştan beri aldığımız hıfzıssıhha kurul kararlarına harfiyen uymaları gerektiği konusunda defaten ricalarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Aldığımız önlemler onların sağlıkları içindir. Onların ve çocuklarının ailelerinin, sevdiklerinin sağlığı içindir. Bu kurullara uyarlarsa kısa zamanda ilimizin yüksek riskli gruplardan aşağıya düştüğünü göreceğiz. Biz de diğer iller gibi normalleşme sürecine gireceğiz. Adıyaman’ın ciddi şekilde test sayısı yüksek. Vakaları yüksek test yaparak yakalıyor ve tespit ediyoruz, yayılımı engelliyoruz. Yüksek riskli olmamızın faktörlerinden bir tanesi de budur

diye konuştu.

Vatandaşlar ise Adıyaman’ın yüksek riskli iller arasında yer almasının sebebinin, alınan kararlara ve kurallara uyulmaması olduğu şeklinde görüş belirtti. ( İHA)

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03 Mar 2021 - 13:30 Malatya- Sağlık

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