Kaçak göçmenler Malatya'ya takıldı!

Edinilen bilgiye göre, jandarma tarafından Kale ilçesi Hükümet Konağı karşısında yol uygulaması yapıldı. Yapılan yol kontrol uygulaması esnasında, Diyarbakır’dan batı illerine giden bir firmaya ait otobüste, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin her birine 4 bin 746 TL olmak üzere 10 göçmene toplam 47 bin 460 TL, araç sürücüsüne 18 bin 910 TL idari para cezası uygulandı.
Aynı uygulama noktasında Malatya- Elazığ arasında çalışan bir firmaya ait yolcu minibüsü içerisinde, uluslararası korunma başvuru süresi dolan 1 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Şahsa 2 bin 813 TL, minibüs firmasına 2 bin 813 TL idari para cezası uygulandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.