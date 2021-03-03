Mahkumlar birbirine girdi!

Malatya’da kasten adam öldürme suçundan tutuklu iki mahkum, yumruklu kavgada birbirlerini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya Yeşilyurt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Kasten öldürme suçundan tutuklu A.A. ve kasten öldürme suçundan tutuklu B.D. isimli hükümlü tutuklular, birbirlerini yumruklayarak yaraladı. Cezaevi Savcısının talimatları doğrultusunda iki hükümlü hakkında jandarma tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. ( İHA)



