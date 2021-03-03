Malatya’da kasten adam öldürme suçundan tutuklu iki mahkum, yumruklu kavgada birbirlerini yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Malatya Yeşilyurt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Kasten öldürme suçundan tutuklu A.A. ve kasten öldürme suçundan tutuklu B.D. isimli hükümlü tutuklular, birbirlerini yumruklayarak yaraladı. Cezaevi Savcısının talimatları doğrultusunda iki hükümlü hakkında jandarma tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. ( İHA)
03 Mar 2021 - 11:33- Asayiş Güncelleme: 03 Mar 2021 - 11:38
Mahkumlar birbirine girdi!
Kavga eden mahkumlar birbirini yaraladı. Malatya Yeşilyurt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklu mahkumlar arasında kavga çıktı.
Malatya’da kasten adam öldürme suçundan tutuklu iki mahkum, yumruklu kavgada birbirlerini yaraladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.