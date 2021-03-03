Uzmanlardan hayati çağrı!

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle ülkemizin acı gerçekleri arasında deprem de bulunuyor. Yıkıcı depremler hasara ve can kayıplarına neden oluyor. Buradaki en büyük görev ise inşaat mühendislerine ve belediyelere düşüyor. Malatya İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Kazım Türk, yapı stokumuz ve denetimler hakkında BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Türk, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 2018 kriterlerine uygun taşıyıcı sistem seçmenin daha sağlıklı sonuçlar vereceğini ifade ederek, bunların da binaların iyi denetlenmesiyle alakalı olan bir durum olduğunu söyledi.

“Binalarımız çok daha iyi denetlenirse depremin hasarını azaltma noktasında çok daha iyi olacaktır. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu konuda caydırıcı kanunların olmamasıdır” diyen Türk, Türkiye’de birçok deprem kuşağının olmasından dolayı yaşanan depremlerdeki yıkıcı hasarın önüne geçebilmek için yatay mimarinin önemli olduğuna vurguladı. Uzman Prof. Dr. Kazım Türk,

Ülkemizde depreme dayanıklılık açısından yatay mimarı daha uygun olacaktır. Çünkü kat sayıları düştükçe yapıların depreme dayanıklılığı da artacaktır. Deprem yapının kütlesiyle alakalı olan da bir durumu kapsamaktadır. Dolayısıyla kütle azalacağı için yapı depremden daha az etkilenmiş oluyor. Yüksek binalara göre bina katları 4-5 olsa depremdeki risk de azalacaktır. Bu nedenle deprem bölgelerinde yatay mimari daha uygundur

şeklinde konuştu.

“TAŞIYICI SİSTEMİN ÇOK İYİ OLMASI GEREKİYOR”

Depremlerde meydana gelecek olan hasarların en aza indirgenmesi için binanın taşıyıcı sisteminin uygun koşullara göre yapılmasını belirten Türk, binalardaki perde ve kolon sayıların yeterli miktarda ve gerekli ölçülerde yapılmasının önemine değindi. Prof. Dr. Kazım Türk,

Binaların depreme dayanıklı olması da taşıyıcı sistemle alakalıdır. Taşıyıcı sistemin düzgün seçilmesi lazım, maalesef şöyle bir sıkıntımız var; genelde arsa sahipleri, ev yaptırmak isteyen veya ev satın almak isteyen kişiler estetiğe çok önem veriyorlar. Süslü olsun görüntüsü hoş olsun diyor ama kimse de binayı ayakta tutacak olan perde miktarları, kolon boyutları, taşıyıcı sistemi uygun mu, değil mi buna bakmıyor. Bir kere taşıyıcı sistemin çok iyi olması gerekiyor. Ve binalarda yeteri miktarda perde olması lazım bu perdelerin binanın her iki yönünde de yeterli olması gerekmektedir. Çünkü depremin hangi yönden geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bina her yönden gelebilecek depreme hazır olması lazım. Yani perdelerin yeteri miktarda olması lazım, perde dediğimiz şey de kolonların büyük olanları yani kolanların uzun kenarının kısa kenarından 6 kat ve daha fazla büyük olanına perde denir. Perdelerin toplam binanın oturum alanının binde 1,5, binde 2’si kadar her iki yönde de bulunmalıdır. Perdelerin simetrik yerleştirilmesi de gerekmektedir ki deprem çok hasar vermesin

ifadelerine yer verdi.

“EN BÜYÜK SIKINTI CAYDIRICI KANUNLARIN OLMAMASI”

Ülkemizde yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerinin görülmesindeki nedenlerden birinin de denetim yetersizliğinden kaynaklandığını anlatan Türk, bu konuda caydırıcı cezaların verilmediğini ifade etti. Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Kazım Türk,

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 kriterlerine uygun taşıyıcı sistem seçmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Tabii bunlarda binaların iyi denetlenmesiyle alakalı olan bir durumdur. Yani, binalarımız çok daha iyi denetlenirse depremin hasarını azaltma noktasında çok daha iyi olacaktır. Ülkemizdeki en büyük sıkıntı bu konuda caydırıcı kanunların olmamasıdır. Diyelim ki bir bina yıkıldı ve bu binada insanlar öldüğü zaman o binanın statik projesini, mimarisini uygulayan kişilere çok ciddi cezalar verilmiyor. Bu da hataların devam etmesine sebep oluyor

açıklamalarında bulundu.

Konut satın alacak kişiler için önerilerde bulunan Prof. Dr. Kazım Türk,

Bina satın alacak kişiler bu konuda uzman olan kişilere danışabilirler. Üniversitedeki hocalara veya bu konuda güvendikleri uzman mühendislere danışabilirler. Alacakları konutun taşıyıcı sistemini kontrol ettirmeleri lazım. Özellikle perde miktarının altını çiziyorum. Depremde binaları ayakta tutan perdeler, ikinci aşamada kolonlardır. Ama perdeler depremde adeta bir pehlivan görevi görür. Eğer sağlamsa yıkılmaz ve binayı da ayakta tutar

diye konuştu.

“DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR İŞ OLUR”

Yapı denetimlerinin belediyeler tarafından yapılması gerektiğini ancak belediyelerinde uzman hocaların görüşlerini ve fikirlerini alarak entegre bir şekilde çalışmalarının daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyacağını dile getiren Türk,

Bence bu işin çözümü de belediyelerin çok ciddi bir şekilde devreye girmesiyle düzelecektir. Belediyelerin taşıyıcı sistemi kontrol edecek birimler oluşturması gerekiyor. Tabii bu birimlerde de uzman kişilerin olması gerekiyor. O birimlerin bir danışman hocalarının olması da lazım İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği betonarme alanında olan bir hoca Malatya Büyükşehir Belediyesi taşıyıcı kontrol biriminin danışmanı olsa birimde bulunan kişilere dersler verse, taşıyıcı sistemler nasıl olmalıdır konusunda çalışanları eğitse inanın ki devrim niteliğinde bir iş olur

sözlerini kaydetti.

“ÜNİVERSİTE VE BELEDİYELERİN İŞ BİRLİĞİNİ”

“Japonya’yı görüyoruz, insanlar deprem esnasında sadece depremim geçmesini bekliyorlar” diyen Anabilim Dalı Uzmanı Türk,

Bu ne demek inşaat mühendisliği Japonya’da zirvede demektir. Önemli olan binalarda bunları uygulamak ama nerde proje aşamasından binanın yapılma ve uygulama aşamasına olan kısma kadar dolayısıyla bu konuda üniversite ve belediye iş birliğini öneriyorum. Yani Belediyeler Taşıyıcı Sistem Kontrol Birimlerini üniversitedeki uzman hocaların kontrolünde entegre bir şekilde yapmalıdır. Ama gerçekten uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Yani ikili ilişkilerle olmamalıdır. Yani ben şu hocayı tanıyorum gelip o hoca danışman olsun şeklinde değil de uzman kişilere işler teslim edilmelidir. Yetkin hocalar olduğu zaman hizmet içi eğitim adı altında orada çalışanları da eğitebilir. Bu şekilde de biz depremle çok rahat bir şekilde baş edebiliriz

dedi.

Prof. Dr. Kazım Türk sözlerine şu şekilde devam etti:

Artık üniversiteleri lise olmaktan çıkarmamamız lazım. Üniversiteler asli görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Üniversiteler sadece hocaların ders anlatma yeri olmaktan çıkması lazım büyükşehirlerde bu tür çalışmalar yapılıyor. Burada da yapılabilir. Dediğim gibi yetkin hoca ve belediye iş birliği içerisinde olacak.

“PROJE AŞAMASINDA CİDDİ EKSİKLİKLER”

Ülkemizde 7’nin üzerinde meydana gelebilecek depreme dayanıklı binaların yetersiz olduğuna değinen Türk,

Yapı denetim firmaları zaten var. Onlar da biraz etkin hale gelmeye başladı. O konuda biraz ilerlememe var. Yapı stoklarımızda iyileşti. Ama şöyle bir tereddüttüm var, 7’nin üzerindeki depreme dayanabilecek yapımız çok fazla değil bu da hala yapı denetim firmalarının hala çok etkin olmadığı, en önemlisi de proje aşamasında ciddi eksiklikler olduğunu ve bina satın alan kişilerin inanın dış görünümüne daha çok önem vermesidir. Tamam, bina estetik olsun ama alacakları binanın depreme dayanıklı olması daha da önemlidir. Biz depremle baş edemeyecek bir ülke değiliz, bilimsel anlamda üniversitelerimizde hocalarımız da yeterince var. Yeter ki iş birliklerini iyi sağlayabilelim

ifadelerini kullandı.