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03 Mar 2021 - 10:30- Gündem G: 02 Mar 2021 - 17:50

10 aydan sonra gelen mutluluk!

Normalleşmeyle birlikte mutlu olduklarını dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, hem esnafları hem de vatandaşları virüs konusunda uyardı. Başkan Keskin, “Kurallara uymak çok önemli. Eğer bizler kurallara uymazsak biz de kırmızı listede yer alacağız. O duruma geldiğimizde tekrar iş yerleri kapanır. Bundan dolayı vatandaşların bilinçli olması gerekiyor” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya’nın orta riskli iller arasında yer almasıyla birlikte normalleşmeye dönülmesi esnaflar tarafından sevinçle karşılandı. Dün esnafları ziyaret eden ve virüsün tekrar artmaması için esnafları teker teker uyaran Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.

10 aydır bu günü beklediklerini ve gerçekten çok mutlu ve sevinçli olduğunu dile getiren Başkan Keskin, basın mensuplarına esnafa verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“ESNAFIMIZ ÖZVERİDE BULUNDU”

Bekledikleri müjdenin gerçekleştiğini dile getiren Başkan Keskin,

Başta Cumhurbaşkanımıza, sağlık ekibine, Bilim Kuruluna, emeği geçen herkese esnafım adına çok teşekkür ediyorum. Esnafımız bu süreçte çok büyük bir mücadele verdi, çok özveride bulundu. Ama son noktaya gelmiştik. Pazartesi günü Bakanlar Kurulunda müjde beklediğimizi söylemiştik. Beklediğimiz müjde biraz gerçekleşti. Yüzde 50 kapasiteyle açılacak. Bu hastalık inşallah bittikten sonra eski günlerimize dönmeyi umutla bekliyoruz. Ama bu sadece bir Türkiye meselesi değil, bu dünyanın meselesi. İnşallah dünyada herkes bu hastalıktan kurtulur. Biz de rahat ederiz. Esnafımızın artık bitme noktasıydı. Ama Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulunun yaptığı açıklama bizi son derece mutlu, bahtiyar eyledi

ifadelerine yer verdi.

“HEPİMİZİN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR”

Vatandaşları virüs dolayısıyla kurallara uyma noktasında uyaran Başkan Keskin,

Esnaflarımızın kurallara uyacağına yürekten inanıyorum. Vatandaşların kendisinin, hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi kendimizin koruması lazım. Hijyenik bakımı kendimiz yapmalıyız. Maskesiz gezilmemesi gerekiyor. Bir defa kendi ailemizi düşünüp, bunu yerine getirmemiz lazım. Maskeyi, çöp yerine sokağa tarasanız, maskesiz gezerseniz o zaman bu hastalığın bitmesi mümkün değil. Bu kurallara bilim adamlarının dedi gibi 5-6 yıl uymak zorundayız. Şu anda bu maskeyle grip yok. İnsanların çarşıda öksürüp, hapşurduğunu göremezsiniz. Demek ki, kurallara uymak çok önemli.  Bizim söylediğimiz bugün hayata geçti, bu da bizi çok memnun etti. Önümüzdeki 1 ay bütün toplum kurallara uyarsa tamamen normalleşeceğimizi söylüyorum. Eğer bizler kurallara uymazsak biz de kırmızı listede yer alacağız. O duruma geldiğimizde tekrar iş yerleri kapanır. Bundan dolayı vatandaşların bilinçli olması gerekiyor

şeklinde konuştu. 

“İNSANLARIN KURALLARA UYMASI LAZIM”

Zincir marketlerle ilgili sorunlarına da değinen ve yetkililerden bu konuda destek isyen Başkan Keskin,

Artık marketlere, ahtapot gibi memleketi saran, bu son zamanlarda Yeni Perakende Yasasının düzenlenmesi gündeme gelirken, şimdilerde her köşe başında yeni bir büyük zincir marketin şubesi açılıyor. Burada belediye başkanlarına, Sayın Valime sesleniyorum, artık yeter bıktık, mantar gibi büyüyen, esnafı, ülkeyi bitiren bu gidişattan bıktık. İnsanların bu kurallara uyması lazım. Eğer bir caddede 2 market varsa, 3-4 marketin tekrar kurulmasına gerek yok. Köylerimize kadar indiler. Bu esnafı artık bitirme noktasına geldi. Esnafın lambası sönerse, devletin lambası sönük yanacağını açıkça söylüyorum. Zincir marketler bizi Koronavirüs kadar yıpratmaya başladı. bir devletin, bir de esnafın lambası yanar

diye konuştu.

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03 Mar 2021 - 10:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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