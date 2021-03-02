Malatya’da kaçak içki operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Dilek Mahallesinde kaçak alkol imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 eve operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda 260 litre kaçak rakı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.( İHA)