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02 Mar 2021 - 16:15- Asayiş G: 02 Mar 2021 - 16:20

Malatya’da kaçak içki operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 260 litre kaçak içki ele geçirildi.
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Dilek Mahallesinde kaçak alkol imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 eve operasyon düzenlendi.


Yapılan aramalarda 260 litre kaçak rakı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.( İHA)

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02 Mar 2021 - 16:15 Manisa- Asayiş

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