Malatya’da kaçak içki operasyonu

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Dilek Mahallesinde kaçak alkol imal ve ticareti yapıldığı tespit edilen 3 eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 260 litre kaçak rakı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan kaynatma kazanı, 2 kaçak rakı yapımında kullanılan damıtma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.