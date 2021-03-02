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02 Mar 2021 - 16:00- Ekonomi

Ekonomi Canlanacak Mı?

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ekonominin canlanacağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kısıtlamaların büyük ölçüde kalkması salgın riskinin bittiği anlamına gelmiyor. Alınan kararların devamı ve kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ kuralına uymaya devam edelim” dedi.
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla ekonominin canlanacağını belirtti.
Salgınla mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, Malatya’daki vaka sayılarının düşmesi, alınan kararların devamı ve kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için “Maske, Mesafe ve Temizlik” çağrısı yaptı.


Başkan Sadıkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında açıkladığı ‘yeni normalleşme’ kararları şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatı için olumlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana başta üyelerimiz olmak üzere ilimizin iş dünyasının sesi olduk. Sektörlerin yaşadığı sıkıntıları ve talepleri başta çatı kuruluşumuz TOBB olmak üzere ilgili tüm makamlara ilettik. Gelinen noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘yeni kontrollü normalleşme süreci’ özellikle uzun süredir kapalı ve kısmi hizmet veren sektörler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak şunu ifade etmek isterim; kısıtlamaların büyük ölçüde kalkması salgın riskinin bittiği anlamına gelmiyor. Virüs ile mücadelenin halen devam ettiğini unutmayalım. İşletmelerimizde ve sosyal yaşamımızda kontrolü elden bırakmadan, kontrollü sosyal hayatın kuralı olan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya devam edelim. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan, illerin COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritada şehrimiz sarı renk olan orta riskli grupta yer almaktadır. Toplumun tüm kesimleri olarak hedefimiz; kontrolü elden bırakmadan Malatya’daki vaka sayılarının düşmesi, alınan kararların devamı ve kısıtlamaların tamamen kaldırılabilmesi için ilimizi mavi renkli düşük riskli grubuna geçirmek olmalıdır.

( İHA)

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02 Mar 2021 - 16:00 Malatya- Ekonomi

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