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02 Mar 2021 - 15:28- Eğitim G: 02 Mar 2021 - 15:36

Öğretim Görevlisi alınıyor!

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor. İlana son başvuru tarihi 16 Mart.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Sayfası ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# Merkezi, Tarih, ilan, basın

02 Mar 2021 - 15:28 Malatya- Eğitim

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