Onlarca konut satışa çıkarıldı!

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarıldı. satışa çıkarılan konutların fiyatları 188 binden başlayıp 350 bine kadar çıkıyor.

Basın İlan Kurumu resmi ilan sitesi ilan.gov.tr sitesinde yayınlanan ilanda konut sayıları, konut fiyatları, konut tipleri paylaşıldı.

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