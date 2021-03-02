Onlarca konut satışa çıkarıldı!

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarıldı. satışa çıkarılan konutların fiyatları 188 binden başlayıp 350 bine kadar çıkıyor.
Basın İlan Kurumu resmi ilan sitesi ilan.gov.tr sitesinde yayınlanan ilanda konut sayıları, konut fiyatları, konut tipleri paylaşıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.