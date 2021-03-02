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02 Mar 2021 - 14:22- Gündem G: 02 Mar 2021 - 14:29

196 personel alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvurular, 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.
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Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu ilan sitesi ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, "Başkanlığımız  merkez  ve  taşra  teşkilatında  657  sayılı   Devlet  Memurları  Kanununun  4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak  suretiyle, Destek  Personeli  (Hizmetli)  pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ilan, devlet, basın

02 Mar 2021 - 14:22 Malatya- Gündem

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