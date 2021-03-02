Karabulut: Hedef Kadınlardı!

MTÜ bünyesinde UZEM üzerinden online olarak düzenlenen e-söyleşi programı MTÜ tarafından hazırlanan 28 Şubat Türkiye’nin Kara Lekesi isimli video gösterimi ile başladı. Programa aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“HEYECANLA HAYATA HAZIRLIYORUZ.”

Rektör Prof. Dr. Karabulut konuşmalarının başında üniversitenin akademik büyüme hızına değindi ve

Anadolu’nun kadim kültürünü, medeniyet kodlarını ilim ve irfanla harmanlayarak geleceğe taşıma hedefinde olan üniversitemiz kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sadece akademik çalışmayla kalmıyoruz, öğrencilerimizin istihdamlarına yönelik çalışmalarda yürütüyoruz. Yeniliğe açık, güçlü ve deneyimli akademisyen kadromuz ile Eğitim ve Araştırma faaliyetlerimize verdiğimiz önemle, öğrencilerimizi sorumluluk bilinci ve heyecanla üniversite sonrası iş hayatına hazırlıyoruz

ifadelerini kullandı.

“DARBELERE GEÇİT VERMEDİ, VERMEYECEK”

Rektör Prof. Dr. Karabulut sözlerinin başında Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen; vesayet odaklarına hizmeti amaçlayan 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin yıldönümü sebebi ile bir araya geldiklerini ifade ederek,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi duvarları olmayan 5. nesil bir üniversitedir. Yani toplumla iç içe olan bir üniversiteyiz. Sözlerimin başında şunu bir kez daha ifade etmek isterim, Ülkemizin güçlü iradesi ne Şubat’ın soğuğunda ne Temmuz’un sıcağında darbelere geçit vermedi, vermeyecek. Başörtülü kadınlar; Melis’ten, üniversitelerden, okullardan, resmi dairelerden, hatta ve çok üzücüdür resmi daire lojmanlarından, kamusal alanda dışlanmıştır. 28 Şubat döneminde özgürlüğü kısıtlanan başörtülü kadınlar bugün devletimize ve milletimize bakan olarak, milletvekili olarak, bürokrat olarak, büyükelçi olarak hizmet ediyorlar

şeklinde konuştu.

“28 ŞUBAT SÜRECİNDE DARBE ALAN İLERDEN BİRİSİ MALATYA’DIR”

Prof. Dr. Karabulut,

28 Şubat sürecinde darbe alan ilerden birisi Malatya’dır ve emekli bir korgeneral rektör gönderilerek Malatya’da toplumsal olaylar ateşlenmiştir. Malatya çok zor günler yaşamıştır. Dün namlusunu millete çevirmiş olan tanklara selam duran rektörler vardı, bugün tankların namlusunu ülkenin düşmanına çevirmiş olan askerinin yanında olan rektörler var. Dün üniversitelerde başörtülü gençlerimiz dışlanarak ülkenin birliğine karşı oynanan oyunlar vardı, bugün üniversitelerde birlik ve beraberlik görüntüleri var. Dün halkın değerlerine kapılarını kapatan üniversiteler vardı, bugün halkın değerlerini dünyaya taşıyan üniversiteler var. Dün üniversitelerde başörtülü gençler için ikna odaları vardı, bugün dünya ile yarışılan laboratuvarlar, öğrencilerin eğitim, kültür, sanat, spor ve tüm ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda inşa edilmiş, çok amaçlı Spor Salonları, Konferans Salonları, Öğrenci Yaşam Merkezleri var

sözlerine yer verdi.

“15 Temmuz Millet Destanı”

Konuşmasında 15 Temmuz kalkışmasına değinen Prof. Dr. Karabulut,

Yakın tarihimizde yaşanan 15 Temmuz kalkışması, milletimizin zaferi, millet destanı olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz 2016; FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının kendi milletine silah doğrulttuğu karanlık bir gündür. Ülkesini savunma adına, tanka, savaş uçaklarına, helikopterlere, yakın mesafede açılan silahlara karşı göğsünü siper eden ve dünyada böylesine bir tabloyu yaşatan başka bir örneği bulunmayan bu yüce milletimizin bir ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyorum

dedi.

“HOCALARIMIZ TARAFINDAN FİŞLENİYORDUK.”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Kültür Sanat Komisyon Başkanı Tuba Yıldız 28 Şubat döneminde yaşadıklarını şu şekilde anlattı,

1979 Malatya doğumluyum. 1997 yılında İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. 1. sınıfın sonlarına doğru İstanbul Üniversitesi'nde başörtü yasağı başlamıştı. Aynı dönemde İnönü Üniversitesi tıp fakültesinde de yasaklar başladı. Ertesi yıl da tüm fakültelerde yasaklar ilan edildi. İlk başlarda sınıflarımıza başörtülü bir şekilde girebiliyorduk ama hocalarımız tarafından fişleniyorduk. Sınavlara da girebiliyor fakat bu durumda da bir hayalet gibi görünüyor ve sınavlarımız geçerli olarak kabul edilmiyordu. Uyarı, kınama, 1 hafta, 15 gün, 1 ay ,bir dönem ve nihayet iki dönem uzaklaştırmalar alıp sonrasında da 1999 yılında devamsızlıktan dolayı üniversiteden ilişiğim kesildi. 2011 yılında afla üniversiteye dönerek ancak 2013 yılında mezun olabildim.

(Bülten)