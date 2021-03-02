Busabah Malatya Busabah Malatya
02 Mar 2021 - 14:30- Asayiş G: 01 Mar 2021 - 21:29

Hafriyat araçları denetlendi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
mask

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hüseyin Hanbay, hafriyat atıklarının gelişigüzel alanlara dökülmemesi, çevreyi kirletmemesi için ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirtti. Hanbay,

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hafriyat toprakları ile inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahasına dökülmesi için denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Denetimlerde hafriyat kamyonlarının hafriyat taşıma izin belgesinin olup olmadığını, izin belgesinde belirtilen bölge dışına döküm yapılıp yapılmadığı ve araç takip sistemi ile alakalı denetim yapmaktayız. Belgelerini ibraz edemeyen ve kaçak döküm yapan araçlara cezai işlem uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kazı veya inşaat yıkımı yapacak olan firmaların çalışmaları yapacakları alanların bulunduğu ilçe belediyelerinden alacakları izin belgelerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından almış oldukları hafriyat izin belgesiyle birlikte çalışmalarına başlayabilmekteler

diye konuştu.( İHA)

# malatya, hafriyat kamyonu, denetim, zabıta, haberler, İHA, büyükşehir, Başkanı

02 Mar 2021 - 14:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Kömürhan’da Kaza: 6 Yaralı mask
Kömürhan’da Kaza: 6 Yaralı
Kınalı keklikler özgürlüğe kanat açtı! mask
Kınalı keklikler özgürlüğe kanat açtı!
Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kuluncak’ta Feci Kaza: 1 Ölü mask
Kuluncak’ta Feci Kaza: 1 Ölü
Malatyalılar kısıtlamaya uyuyor mu? mask
Malatyalılar kısıtlamaya uyuyor mu?
Malatya stadından mazgal çalındı mask
Malatya stadından mazgal çalındı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Ravcı Rotasyon Yaptı mask
Ravcı Rotasyon Yaptı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
Malatya stadından mazgal çalındı mask
Malatya stadından mazgal çalındı
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI” mask
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”
“YAZIK OLDU” mask
“YAZIK OLDU”

GALERİ

Hekimhan’da İlk ve Tek 3 Dilli Kitabe mask
Hekimhan’da İlk ve Tek 3 Dilli Kitabe
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe! mask
Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!
YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ mask
YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü mask
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL