02 Mar 2021 - 14:30- Asayiş

Hafriyat araçları denetlendi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Hafriyat toprakları ve inşaat yıkıntı atıklarının hafriyat döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.