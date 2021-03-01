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01 Mar 2021 - 21:42- Gündem

TSO’dan Malatyalılara Çağrı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medyadan “Haydi Malatya, tedbiri arttır, kısıtlamaları kaldır” sloganı ile Malatyalılara çağrıda bulundu.
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Koronavirüs konusunda vatandaşlardan kurallara uyarak hassasiyet beklediğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Haydi Malatya! Tedbiri arttır, kısıtlamaları kaldır. Kontrollü sosyal hayatın kuralları olan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Malatya normalleşmeye hazır.” ( Haber Merkezi)

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01 Mar 2021 - 21:42 Malatya- Gündem

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