TSO’dan Malatyalılara Çağrı

Koronavirüs konusunda vatandaşlardan kurallara uyarak hassasiyet beklediğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Haydi Malatya! Tedbiri arttır, kısıtlamaları kaldır. Kontrollü sosyal hayatın kuralları olan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Malatya normalleşmeye hazır.” ( Haber Merkezi)