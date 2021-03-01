01 Mar 2021 - 14:00- Siyaset

Çalık: HDP, PKK’nın Vesayeti Altındadır

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “HDP, terör örgütü PKK’nın vesayeti altındadır. Ülkemizi, hukuku, demokrasimizi ve insanlığı hedef alan en büyük tehdit bu terör örgütü vesayetidir” dedi.