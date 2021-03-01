Malatya’da 11 kişi vefat etti

Vefat eden isim ve taziye adresleri şöyle:
“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilen Sevim’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ziyaret Sokak, Bayrak Sitesi,4. Blok, No: 2, Battalgazi.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mumcu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, No: 8, Yeşilyurt.
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kurnaz’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Özveri Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birant Sarıhan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ayyıldız Sokak, Hacı Mustafa Sarıhan Apartmanı, No: 3, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Sofular Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Yıldırım’ın taziye adresi: Sofular Mahallesi, Kuluncak.
97 yaşında vefat eden ve Sarıkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Akatay’ın taziye adresi: Sarıkaya Mahallesi, Kahta/Adıyaman.
74 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Haco Kaya’nın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Kırklar (Battalgazi) Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aydoğan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Cihad Sokak, No: 18, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Akpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Havahan Değiş’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Pütürge.
84 yaşında vefat eden ve Bahri Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öner’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
68 yaşında vefat eden ve Örmeli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Türkeri’nin taziye adresi: Örmeli Mahallesi, Pütürge.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.