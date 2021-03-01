Malatya’da 11 kişi vefat etti

Vefat eden isim ve taziye adresleri şöyle:

“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilen Sevim’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ziyaret Sokak, Bayrak Sitesi,4. Blok, No: 2, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mumcu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kurnaz’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Özveri Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birant Sarıhan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ayyıldız Sokak, Hacı Mustafa Sarıhan Apartmanı, No: 3, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Sofular Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Yıldırım’ın taziye adresi: Sofular Mahallesi, Kuluncak.

97 yaşında vefat eden ve Sarıkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Akatay’ın taziye adresi: Sarıkaya Mahallesi, Kahta/Adıyaman.

74 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Haco Kaya’nın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Kırklar (Battalgazi) Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aydoğan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Cihad Sokak, No: 18, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Akpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Havahan Değiş’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Pütürge.

84 yaşında vefat eden ve Bahri Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öner’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

68 yaşında vefat eden ve Örmeli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Türkeri’nin taziye adresi: Örmeli Mahallesi, Pütürge.” ( Haber Merkezi)