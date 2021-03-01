Busabah Malatya Busabah Malatya
01 Mar 2021 - 12:45- Yaşam G: 01 Mar 2021 - 12:59

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti.
mask

Vefat eden isim ve taziye adresleri şöyle:

“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilen Sevim’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ziyaret Sokak, Bayrak Sitesi,4. Blok, No: 2, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mumcu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kurnaz’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Özveri Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Birant Sarıhan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ayyıldız Sokak, Hacı Mustafa Sarıhan Apartmanı, No: 3, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Sofular Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Yıldırım’ın taziye adresi: Sofular Mahallesi, Kuluncak.

97 yaşında vefat eden ve Sarıkaya Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Akatay’ın taziye adresi: Sarıkaya Mahallesi, Kahta/Adıyaman.

74 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Haco Kaya’nın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Kırklar (Battalgazi) Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aydoğan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Cihad Sokak, No: 18, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Akpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Havahan Değiş’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Pütürge.

84 yaşında vefat eden ve Bahri Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öner’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

68 yaşında vefat eden ve Örmeli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Türkeri’nin taziye adresi: Örmeli Mahallesi, Pütürge.” ( Haber Merkezi)

# edenler, vefat, haberler, malatya, bugün, haber, Merkezi, pütürge, akçadağ, yeşilyurt, battalgazi

01 Mar 2021 - 12:45 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Okuma Yazması Yok Ama… mask
Okuma Yazması Yok Ama…
Malatya’da 11 kişi vefat etti mask
Malatya’da 11 kişi vefat etti
İcradan satılık daire mask
İcradan satılık daire
Kayısıyı don vurdu mask
Kayısıyı don vurdu
Fidan dikim sezonu başladı, kayısı fidanı kapış kapış mask
Fidan dikim sezonu başladı, kayısı fidanı kapış kapış
Malatya'da sinema yasağı uzatıldı mask
Malatya'da sinema yasağı uzatıldı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Ravcı Rotasyon Yaptı mask
Ravcı Rotasyon Yaptı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
ADEM BÜYÜK PFDK’LIK OLDU mask
ADEM BÜYÜK PFDK’LIK OLDU
Malatya stadından mazgal çalındı mask
Malatya stadından mazgal çalındı
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI” mask
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”

GALERİ

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ mask
YEŞİLYURT BELEDİYESİ YANGIN VE İLK YARDIM’ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü mask
Başkan Güder, 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
Gözler 1 Mart'a çevrildi mask
Gözler 1 Mart'a çevrildi
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı mask
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL