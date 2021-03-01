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01 Mar 2021 - 13:30- Ekonomi G: 01 Mar 2021 - 12:40

Malatyalının ‘Açlık Sınırı’ Yorumu

Kısa bir süre önce açlık sınırı açıklandı ve bu açıklanan rakam deyim yerindeyse asgari ücreti yuttu. 2021 yılı asgari ücret 2 bin 825 lira olurken açlık sınırı 3 bin 313 liraya çıktı. Asgari ücrete bu yıl gelen 500 liralık tutar ardı ardına gelen fatura- gıda zamlarıyla vatandaşın cebine girmeden eridi bitti.

Belgizar Abiri Şimşek
ÖZEL HABER Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Hükümetin izlediği politikaların vatandaşı her geçen gün biraz daha yoksullaştırdığı aşikâr bir gerçek.  Öyle ki açıklanan açlık sınırı 3 bin lira üstündeyken Yokluğun pençesindeki vatandaş, BUSABAH TV Youtube kanalında yayınlanan Vatandaş Ne Diyor? Programına konuştu.

Milyonlarca çalışan ailenin evine her ne kadar 2 bin 825 lira girse de bu onların açlık sınırının üstüne çıkarmadı. Açıklanan açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 3 bin 313 liradayken asgari ücret 2 bin 825 lirada kaldı. Malatya sokaklarında vatandaşlara yönelttiğimiz açlık sınırı-asgari ücret ilişkisi geçim sıkıntısı çeken vatandaşın halini gözler önüne serdi.

Asgari ücreti az bulan Mehmet Yokuş isimli vatandaş, “Asgari ücretin yükselmesi lazım. Asgari ücret yetersiz, yetersiz, yetersiz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Açlık sınırı bir kenarda dursun asgari ücrete dahi göremeyen vatandaşlar var. Hal böyle olunca deyim yerindeyse bir dokunup bin ah işittik.

“BU PARALARI BİLE KAZANAMIYORUM”

60 yaşında olan Celal Kirman ise ‘emekliliğinin dahi’ olmadığını söyleyerek,

Yaşım 60, hala emeklilik yok.  Çay ocağı kiralamıştım ama Koronavirüsten dolayı o da kapandı. Şu anda, durumum iyi değil. Ben ne açlık sınırı ne de asgari ücreti anlamıyorum. Çünkü bu paraları bile kazanamıyorum. 60 yaşında günlük iş bulursam ona gidiyorum

dedi.

ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK

Bir diğer vatandaş Makbule Seçkin ise öğretilmiş çaresizliğin bedelini ödercesine,

Ne diyelim biz, hükümet ne verirse onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Emekliyiz, maaşımızla zorla da olsa geçinmeye çalışıyoruz. Zorluk çekiyoruz geçinirken, çekilmez olur mu?

diye kısa ve öz konuştu.

Temel temenninin açlık sınırının asgari ücreti geçmesi olduğu Malatya’da Hüseyin Çam ise

Bir ailenin en azında temel gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için asgari ücretin açlık sınırının üstünde olması gerekir

dedi.

DERT BABASI: EMEKLİ

Emekli bir diğer vatandaş Nevzat İçöz ise emekli maaşının asgari ücretin altında olduğunu kaydederek,

Ben emekliyim ve emekli maaşımda asgari ücretin altında. Önceden emekliler çok alırdı, şimdi tam tersi.  Bir emekliye en az 3 bin lira verilmeli ki ancak kendi kendini geçindirebile. Ama devlet vermiyor, ne yapalım. Mutfak masrafını nerden baksan bir milyardan fazla gidiyor. Bunun üstüne bir de faturalar eklenince zar zor geçim sağlamaya çalışıyoruz. Mecburen ek iş yapmak zorunda kalıyoruz.

dedi.

VATANDAŞ ÜMİTSİZ

“Emekli olmama rağmen eskicilik yapıyorum” diyerek sözlerine devam eden İçöz,

Emeklilik hiçbir şeye yetmiyor.  Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu iyi getire. Emekliye 2 kuruş zam yapılsa ardından diğer tüketilen her şeye de zam geliyor. Zam da gelince yine aynı oluyor. Markete git küçücük koli 400 lira. Bu nasıl düzelecek bilmiyorum?

diyerek ümitsizliğini ortaya koydu.

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01 Mar 2021 - 13:30 Malatya- Ekonomi

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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