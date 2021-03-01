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01 Mar 2021 - 12:05- Asayiş G: 01 Mar 2021 - 12:11

Malatya’da suç örgütüne ağır darbe!

Malatya’da polis ekipleri 5 aylık fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 16 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 14 faili meçhul olay da aydınlatılmış oldu.
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren takip ve çalışmalar sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlar ile örgüt üyelerinin evlerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 16 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Aramalarda, 21 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 14 adet çeşitli marka ve modellerde otomatik ve pompalı tüfek, 22 adet tabancalara ait şarjör, 694 adet tabanca mermisi, 44 adet dolu kartuş, 3 adet otomatik tüfek şarjörü ve 2 adet sallama tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

“14 FAİLİ MEÇHUL OLAY AYDINLATILMIŞ OLDU”

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, iş yeri, araç ve ikamet kurşunlama, silahla kasten yaralama, kesici aletle kasten yaralama ve yağma gibi 14 faili meçhul olay aydınlatılmış oldu.

Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. ( İHA)

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01 Mar 2021 - 12:05 Malatya- Asayiş

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