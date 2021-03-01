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01 Mar 2021 - 12:30- Siyaset G: 01 Mar 2021 - 11:57

 Tüfenkci: Kara Sayfalara Gömüldü

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 28 Şubat post-modern darbesinin 24'üncü yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
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Tüfenkci, 28 Şubat post-modern darbesinin bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirterek,

Türkiye’de darbeler dönemi halkın iradesi ve yönetimin kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bugün darbe kalkışmasının olduğu ülkelerde Türkiye’nin duruşu örnek alınmaktadır. 28 Şubat kendisini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları olarak ortaya çıktı

dedi.

“CANIMIZ PAHASINA…”

Tüfenkci, darbeler tarihinin zulüm ve sindirmenin derin izlerini taşıdığını belirterek şunları söyledi:

Darbe mağdurları arasında, imam hatip liselerinde okuyan gençlerimiz, başörtüsü ile üniversitelerde eğitim almak isteyen ve iş hayatına devam etmek isteyen kardeşlerimiz de vardı. Gençlerimiz, o gün imam hatip ortaokullarının kapatılması ve liselerde katsayı uygulaması ile en temel haklardan biri olan eğitim hakkından mahrum oldular. Derslerine girmeye çalışırken, okullarının önünde eylem yaparken, polis zoruyla gözaltına alındılar, çatılardaki keskin nişancı tehdidine maruz kaldılar. Ortaokul çağındaki kız çocukları polis otobüslerine doldurularak şehirlerin en ücra köşelerine götürülüp bırakıldı. Genç kardeşlerimiz ise başörtülü olarak üniversitelerde okuyamadı, iş hayatına devam edemedi. Kamusal alan, hizmet alan-hizmet veren gibi sahte ve sonradan üretilmiş kavramlarla insanların iş hayatlarına son verildi, aile hayatları dağıldı. Türk milleti demokrasi içerisinde kalarak ilk seçimlerde vesayet odaklarına, toplum mühendislerine, darbe severlere ve çetelere gerekli dersi verdi. Bu kara tabloyu 15 Temmuz’da da toprağın altına gömdük. Hem de milletin kendi iradesiyle. Canımız pahasına topun tüfeğin karşısına dikilerek öyle bir ders verdik ki bu darbe heveslilerine, o gömüldükleri dehlizlerden kafalarını çıkaramaz duruma geldiler.

( Haber Merkezi)

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01 Mar 2021 - 12:30 Malatya- Siyaset

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