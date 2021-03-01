Keskin: Durum Bu Kadar Ciddi

Keskin yaptığı yazılı açıklama da,
Türkiye’de yıllardır perakende ticareti plansız, yasasız, kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde yürütülüyor. Haksız rekabet ve yasa boşluğundan yararlanan AVM’ler ve market zincirleri, küçük sermayeli Anadolu esnaf ve sanatkarını bitirme noktasına getirmiştir. Bir market zinciri, nerede iki bakkal, bir manav, bir kasap gördüğü zaman şube açma rahatlığını artık yaşamamalı. Hükümetimiz tarafından Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde bir çalışma olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan küçük esnaf ve sanatkarı AVM ve zincir marketlere karşı koruyacak düzenlemelerin yasalaşarak biran önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Avrupa Birliğinde uygulanan kuralların aynısı Türkiye'de de uygulanmalı. AVM ve büyük marketler Cumartesi günü öğle saatinden Pazartesi mesai saatine kadar kapalı kalmalı. Esnafımız bu uygulama ile nefes alacaktır
dedi.
“SOKAKTA ESNAFIN LAMBASI SÖNERSE DEVLETİNDE LAMBASI SÖNÜK KALIR”
Keskin açıklamasını şöyle sürdürdü:
Bir il ve ilçeye nüfusun yoğunluğuna göre de market zinciri açılmalı. Marketler için zorunlu imar planlaması ve proje şartı getirilmeli. Marketler şehir trafiğini etkilememeli. Otoparkı olmayan, yangın tahliye çıkışları, depo giriş ve çıkışı bulunmayan marketlere izin verilmemeli. AVM’ler kesinlikle şehir dışına çıkarılmalı. AVM’lerin ve market zincirlerinin, 3 harflilerin, gittikleri illere hiçbir faydası yoktur, sadece çöplerini illerimize bırakıyorlar, paraları toplayıp götürüyorlar, istihdama da önemli bir katkısı yoktur. Ahtapot gibi Türkiye’nin her yerine yayılan market zincirleri, vücuda yayılan kanser hücreleri gibi küçük esnaf ve sanatkarı bitirme noktasına getirmiştir. Kimse unutmasın; sokakta esnafın lambası sönerse devletinde lambası sönük kalır. Durum bu kadar ciddi.
NORMALLEŞME İÇİN ESNAF CUMHURBAŞKANI'NDAN MÜJDE BEKLİYOR
Keskin,
1 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından esnaf ve sanatkarlar camiasının normalleşme beklentileri ve iş yerlerinin açılmasına yönelik müjdeler bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bütün dal ve iş kollarının açılmasını bekliyoruz. Bu virüsün sadece esnafın yaymadığı ortadadır. Esnafında kurallara uyacağına yürekten inanıyorum. Artık esnafımız son noktaya geldi. Esnafımızın nefes almasını zamanı gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjde bekliyoruz
dedi. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.