01 Mar 2021 - 12:00- Ekonomi

Keskin: Durum Bu Kadar Ciddi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Ahtapot gibi Türkiye’nin her yerine yayılan market zincirleri, vücuda yayılan kanser hücreleri gibi küçük esnaf ve sanatkarı bitirme noktasına getirmiştir. Kimse unutmasın; sokakta esnafın lambası sönerse devletinde lambası sönük kalır. Durum bu kadar ciddi” şeklinde konuştu.