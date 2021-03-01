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01 Mar 2021 - 11:30- Ekonomi G: 01 Mar 2021 - 11:21

"Tarihte az rastlanır bir durum yaşıyoruz"

Darende’de dondan zarar gören tomurlarla ilgili konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, bölgede detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini kaydetti. “Şu anda tarihte çok az rastlanır bir durum yaşıyoruz” diyen Başkan Özcan, “Ürün tam tomur döneminde ve soğukluk yüksek kesimlerde özellikle bahsedilen Kuluncak, Darende’nin bir kısmında eksi 21’e kadar düştü" dedi.

Mutlu Sarıgül
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Darende’de dondan zarar gören tomurlarla ilgili konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, bölgede detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini kaydetti. “Şu anda tarihte çok az rastlanır bir durum yaşıyoruz” diyen Başkan Özcan, “Ürün tam tomur döneminde ve soğukluk yüksek kesimlerde özellikle bahsedilen Kuluncak, Darende’nin bir kısmında eksi 21’e kadar düştü. Ortada bir durum var ve buna karar verecek Tarım İl Müdürlüğü’ndeki yetkili ziraat mühendisi ya da TARSİM’ de yetkili olan arkadaşların” dedi.

Darende’de çiçek açmaya yüz tutan tomurların dondan etkilendiği haberi Malatya kamuoyuna bomba gibi düşmüş, üreticiler kayısı tomurlarının da TARSİM sigortası kapsamına alınmasını istemişlerdi. Kayısı üretiminde Malatya’nın diğer ilçeleri gibi Darende’nin de sahip sahibi olduğu bilinirken, ilçedeki zararla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu.

Şu anda Malatya’nın tamamında çiçeğin açmadığını ifade eden MTB Başkanı Ramazan Özcan, şimdilerde kayısı ağaçlarının tomur olduğunu söyledi.

“MONİLYA İÇİN 10 MİLYON TL YARDIM YAPILDI”

Böyle bir zarar varsa netleştirilmesinin gerekliliğini ifade eden Başkan Özcan,

Tomurun dondan zarar görüp görmemesiyle ilgili uzmanların bölgeye gidip inceleme yapması gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü bu konuda mutlaka o bölgede bir inceleme yapıp böyle bir şey olup olmadığını sahada netleştirilmesi gerekiyor. Şu anda tarihte çok az rastlanır bir durum yaşıyoruz. Ürün tam tomur döneminde ve soğukluk yüksek kesimlerde özellikle bahsedilen Kuluncak, Darende’nin bir kısmında eksi 21’e kadar düştü. Ortada bir durum var ve buna karar verecek Tarım İl Müdürlüğü’ndeki yetkili ziraat mühendisi ya da TARSİM’ de yetkili olan arkadaşların. Tomur sigorta kapsamında değil, sadece çiçek sigorta kapsamında. Hatta geçen yıl monilya hastalığından kaynaklanan sebep bile TARSİM’in destekleme alanı içeresinde değil, geçen yıl Malatya üreticisinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 milyon TL bir yardım yapıldı

diye konuştu.

“DETAYINI ARAŞTIRMAK GEREKİR”

“Tomurun da TARSİM sigortası kapsamına alınabilir mi?” sorusuna da cevap veren Başkan Özcan,

Kayısı ve özellikle kuru meyve grubu bu dönemler daha çok şubat, şubat sonu ve mart başı gibi oluşan tomur bağlayan birçok meyve ağacımız var. Eğer diğer meyve gruplarının tomurlarının TARSİM’de sigorta karşılığı varsa kayısı için de bu gündeme getirilebilir. Bu tamamen TARSİM’in uyguladığı kapsam alanı ve ürünün zarar görme şekliyle ilgili. Dolayısıyla burada önce bir detayını araştırmak gerekir. TARSİM tarafından tomurun da zarar gördüğü takdirde sigorta kapsam alanı içerisine alınmasını iyice bir incelemek ve soruşturmak gerekiyor. Ben bu konuda çok ciddi bir bilgi sahibi olmadan ‘Evet tomur da sigorta kapsamına alınsın’ demem doğru olmaz. Bir araştırılıp, eğer üreticinin mağduriyetini giderecek şartlar oluşursa mutlaka bu konuda da bir çalışma yapmak gerekir

ifadelerine yer verdi.

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01 Mar 2021 - 11:30 Malatya- Ekonomi

Muhabir Mutlu Sarıgül

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