Gözler Kabine Toplantısı'nda!

Aylardır açılmaya bekleyen okulların kaderi bugün yapılacak kabine toplantısından çıkacak karara bağlı. Heyecanla okula gitmeyi bekleyen öğrenciler yine hüsrana uğradı. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nı frenletti.

Bakanlıktan gelen “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterler, 1 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek” açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, okulların açılmasına 2 gün kala alınan kararı eleştirdi. Ayladır okul hazırlığı yapan veli, öğrencilerin bu kadar kısa süre kala hüsrana uğratılması ‘ciddiyetsiz yönetim’ olarak değerlendirildi.

Salgın koşullarının okulların açılmasına 2 gün kala göz önünde bulundurulması ve buna yönelik kararların alınması beraberinde onlarca belirsizliği getirdi. Öğrenciler adeta yapboz tahtasına dönen eğitim-öğretim hayatında ne yapacaklarını bilmiyor.

Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şöyle:

-“Haftalar öncesinden 1 Mart’ta okul açılacak diyorsun. Okullar, veliler tüm hazırlık ve planlarını buna göre yapıyor. İki gün kala haftasonu, ‘1 Mart’ta okul yok, kararı o gün vereceğiz’ diyorsun. İşte devlet ciddiyeti budur(!)”

-“Yok mu okul? Bıkkın yüz ifadesi Sınıf listeleri hazır veliler okula göndereceklerini düşünüyorlar. Kimse bir şey bilmiyor ??”

-“Virusün de kafasi karisti. Ne zaman okula gidecem, ne zaman gitmeyecem diye.”