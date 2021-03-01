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01 Mar 2021 - 09:50- Eğitim G: 01 Mar 2021 - 10:41

MALATYA’YA 30 YENİ OKUL…

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan önemli bir açıklama geldi. Malatya’da eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 30 yeni okul kazandırılacağını açıklayan Çalık, “Amacımız eğitim kalitesini ve niteliğini arttırarak çocuklarımızın başarılı olmasını sağlayabilmektir” şeklinde konuştu.
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Malatya genelinde 11 okul inşaatının çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çalık, 5 okulun yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve 14 okul içinde en kısa sürede yapımına başlanılacağını aktardı. Çalık yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük yatırımının beşeri sermayeye yapılan yatırım olduğunu ve yetişmiş insan gücünün okullar tarafından sağlanabildiğini söyledi.

Çalık, eğitimde günün şartlarına uygun ve teknolojiyle donatılmış mekanların önemli olduğunu belirterek, fiziki altyapı anlamında Malatya’nın eğitimde bölgede en iyi illerden birisi olduğunu ve 30 yeni okul kazandırılacağını kaydetti.

EĞİTİM İÇİN GEREKLİ KAYNAĞI AYIRDIK

Çalık,

Eğitimin altyapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmek mümkün değildir. Altyapıyı tamamlayabilmek için de yeterli kaynağın ayrılması gereklidir. Biz bu kaynağı ayırdık. Türkiye genelinde 18 yılda 336 bin, Malatya'da ise 5 bin 35 yeni derslik yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl için ilk etapta ilimize 68 milyon 500 bin lira temel eğitim ödeneği tahsis edilmiştir. Amacımız eğitim kalitesini ve niteliğini arttırarak çocuklarımızın başarılı olmasını sağlayabilmektir

dedi. ( Haber Merkezi)

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01 Mar 2021 - 09:50 Malatya- Eğitim

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