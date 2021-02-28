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28 Şub 2021 - 20:36- Gündem G: 28 Şub 2021 - 20:51

Malatya yine sallandı

Merkez üssü Karşıyaka-Pütürge olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde büyüklüğü 3.7 derinliği 6.2 kilometre olan deprem meydana geldi.

Deprem Pütürge başta olmak üzere Malatya Merkezde de hissedildi. 

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28 Şub 2021 - 20:36 Malatya- Gündem

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