Malatya yine sallandı

Kandilli rasathanesi verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde büyüklüğü 3.7 derinliği 6.2 kilometre olan deprem meydana geldi.

Deprem Pütürge başta olmak üzere Malatya Merkezde de hissedildi.