27 Şub 2021 - 17:44- Gündem

Akçadağ’a Kurulacak OSB gündeme geldi

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.