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27 Şub 2021 - 14:34- Spor G: 27 Şub 2021 - 14:37

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
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Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Yeni  Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada koşu ve stretching çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.( İHA)

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27 Şub 2021 - 14:34 - Spor

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