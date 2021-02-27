Ravcı Rotasyon Yaptı

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görevinin başındayken Yeni Malatyaspor’un ilk onbirinde vazgeçemediği oyuncular arasında bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Bulut dün oynanan karşılaşmada yedek soyundular. Sportif direktör Ali Ravcı Başkent ekibi karşısında savunma düzenine dokunmadı ancak 6 oyuncunun yerini değiştirdi.
Hamzaoğlu’nun görevden ayrılmasıyla sportif direktör Ali Ravcı ve alt yapı hocalarına emanet olan Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği karşısına nasıl bir onbirle çıkacağı merakla bekleniyordu. Ravcı, dün ki maçta sezon başından buyana tartışmaların odağı haline gelen Hamza Hamzaoğlu’nun sürekli şans verdiği Kubilay Kanatsızkuş ile Umut Bulut’u ilk onbir kadrosuna almadı. Cezalı oyuncular Acquah ve Adem Büyük’ün yerine orta alanda Ahmed Ildız ile Mustafa Eskihellaç’a şans veren Ali Ravcı, karşılaşmaya 4-5-1 dizilişi ile çıktı. Savunmadaki oyuncu dizilişine müdahale etmeyen Malatyalı futbol adamı, sarı kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Mallan’a onbirde sahaya sürdü. İleri uçta Tetteh’e şans veren Ravcı, Karim Hafez ve Zeki Yavru’yu kanatlarda oynattı. Ravcı’nın rotasyonundan genç kaleci Abdulsamed Damlu’da payına düşeni aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.