Büyükşehir Umudunu Korumak İstiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı yarın sahasında Gümüşhane ekibi Ünsal Group Şiran Akademi ile karşı karşıya gelecek. Malatya Merkez Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak müsabakaya koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak. Büyükşehir Belediyesi, grubunda geçen hafta Bitlis ekibi TÜRŞAD ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş, Adilcevaz Spor Salonu’nda çıkan olaylar nedeniyle müsabaka yarıda kalmıştı. Maçın hakemi tarafından tatil edilen karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Voleybol Federasyonu hafta içerisinde vermesi beklenirken, turuncu yeşillilerin play off şansını sürdürebilmesi için yarınki maçtan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sezon başında Efeler Ligi parolasıyla lige başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı yaşadığı puan kayıplarıyla hedefinden iyice uzaklaştı. Ligin devre arasında kadrosuna kattığı oyuncularla yoluna emin adımlarla gitme planları yapan turuncu yeşillilerde alınan kötü sonuçların ardından teknik heyet görevi bıraktığını duyurmuştu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda 17.haftada oynanacak olan müsabakaların programı şöyle:
13.00 Niksar Belediye-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor (Tokat Niksar Spor Salonu)
13.00 Akkuş Belediye-TÜRŞAD (Ordu Akkuş Spor Salonu)
14.00 Asur Gençlik-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Diyarbakır Şehitlik Köşkler Spor Salonu)
14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Ünsal Group Şiran Akademi (Malatya Merkez Spor Salonu)
14.00 Yeni Kızıltepespor-Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor (Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu)
16.00 Dinamik Gençlik-Cizre Belediye (Mardin Kızıltepe Atatürk Spor Salonu).
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.