27 Şub 2021 - 13:19- Spor

Büyükşehir Umudunu Korumak İstiyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı evinde Gümüşhane ekibi Ünsal Group Şiran Akademi’yi konuk edecek. Geçen hafta Bitlis ekibi TÜRŞAD ile oynadığı mücadele çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan turuncu yeşillilerin play off şansını sürdürebilmek için galibiyete ihtiyacı var.