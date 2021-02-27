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27 Şub 2021 - 14:00- Yaşam G: 27 Şub 2021 - 12:32

EYVAH! KARA HABER GELDİ

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, sigorta kapsamında olmayan bu olaydan dolayı çiftçilerin çok mağdur olacaklarına dikkat çekerek yetkililerden bu olaya çözüm istedi. Milletvekillerinin de bu olaya nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

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Malatya’nın ekmek teknesi kayısı için tehlike çanları çalıyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkınca kayısı ağaçlarının tomurcukları açmaya yüz tuttu.  Ancak geçtiğimiz gece sıcaklık aniden mevsim normalleri altına düşünce kayısı ağaçları maalesef bu sıcaklık iniş ve çıkışından olumsuz etkilendi. Kara haber Darende ilçesinden geldi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce Darende’de kayısı ağaçlarının meyve gözelerini don vurdu. Üretici eli yüreğinde bu olayın yetkililer tarafından sigorta kapsamına alınmasını talep ediyor.

BU OLAY TARIM SİGORTASI KAPSAMINDA DEĞİL

Konu ile ilgili açıklama yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca,

Havalar mevsim seviyeleri üzerinde seyrederken kayısı ağaçlarının tomurcukları da iyice kabarmıştı. Geçen hafta sıcaklık özellikle gece sıfırın altında eksi 10-12’lere düşmesi ile Darende ilçemizde kayısı ağaçlarının meyve gözleri soğuk sebebi ile zarar görmüştür. Üreticimiz de bu sıkıntılarını mahalle muhtarları aracılığı ile İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulundular. Dolayısı ile çiftçilerimiz bu olayın tarım sigortaları kapsamında olmadığından dolayı kayısı üreticilerimiz ciddi sorun yaşayacaktır.

ifadelerini kullandı.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE SESLENİŞ

Tarım Müdürlüğüne de seslenen Karaca,

Tarım Müdürlüğümüze bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. Üreticimizin zararını tespit noktasında titiz bir çalışmanın yapılıp hasarın tespit edilip rapor edilmesi gerekmektedir. Rapor ile hazırlanan veriler kapsamında üreticimizin zararı devletimiz tarafından karşılanıp Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenerek çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmelidir.

dedi. (Haber Merkezi)

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27 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Yaşam

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