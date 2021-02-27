EYVAH! KARA HABER GELDİ

Malatya’nın ekmek teknesi kayısı için tehlike çanları çalıyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkınca kayısı ağaçlarının tomurcukları açmaya yüz tuttu. Ancak geçtiğimiz gece sıcaklık aniden mevsim normalleri altına düşünce kayısı ağaçları maalesef bu sıcaklık iniş ve çıkışından olumsuz etkilendi. Kara haber Darende ilçesinden geldi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce Darende’de kayısı ağaçlarının meyve gözelerini don vurdu. Üretici eli yüreğinde bu olayın yetkililer tarafından sigorta kapsamına alınmasını talep ediyor.
BU OLAY TARIM SİGORTASI KAPSAMINDA DEĞİL
Konu ile ilgili açıklama yapan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca,
Havalar mevsim seviyeleri üzerinde seyrederken kayısı ağaçlarının tomurcukları da iyice kabarmıştı. Geçen hafta sıcaklık özellikle gece sıfırın altında eksi 10-12’lere düşmesi ile Darende ilçemizde kayısı ağaçlarının meyve gözleri soğuk sebebi ile zarar görmüştür. Üreticimiz de bu sıkıntılarını mahalle muhtarları aracılığı ile İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulundular. Dolayısı ile çiftçilerimiz bu olayın tarım sigortaları kapsamında olmadığından dolayı kayısı üreticilerimiz ciddi sorun yaşayacaktır.
ifadelerini kullandı.
TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE SESLENİŞ
Tarım Müdürlüğüne de seslenen Karaca,
Tarım Müdürlüğümüze bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. Üreticimizin zararını tespit noktasında titiz bir çalışmanın yapılıp hasarın tespit edilip rapor edilmesi gerekmektedir. Rapor ile hazırlanan veriler kapsamında üreticimizin zararı devletimiz tarafından karşılanıp Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenerek çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmelidir.
dedi. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.