27 Şub 2021 - 14:00- Yaşam

EYVAH! KARA HABER GELDİ

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, sigorta kapsamında olmayan bu olaydan dolayı çiftçilerin çok mağdur olacaklarına dikkat çekerek yetkililerden bu olaya çözüm istedi. Milletvekillerinin de bu olaya nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.