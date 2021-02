Büro-Sen, maliye çalışanlarının taleplerini açıkladı

32. Vergi Haftası münasebetiyle bir açıklama yapan Büro-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Fidan, maliye çalışanlarının Vergi Haftalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da buruk geçtiğini kaydetti. çalışanlarla ilgili yapılması gerekenleri sıralayan Başkan Fidan, “Maliye çalışanları halk arasında musluğun başında olan memurlar olarak görülse de, dışı sizi içi bizi yakar sözüne dem vurduracak türden sorunlar yaşadıkları hepimizce malumdur” dedi.

Her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını anımsatan Başkan Fidan, Türkiye’de vatandaşa götürülen kamu hizmetleri finansmanının büyük ölçüde vergi gelirlerinden sağlandığını söyledi.

“SORUNLAR YAŞADIKLARI HEPİMİZCE MALUMDUR”

Tüm Mali çalışanlarının 32. Vergi Haftasını kutladıklarını açıklayan Başkan Fidan, “Böylesine önemli ve kutsal bir önem atfedilen vergileri toplama görevi ve devlet bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme vs. gibi burada sayılamayacak kadar görevi yerine getirenler tabi ki Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarıdır. Bu ulvi görevi özveriyle yerine getiren tüm maliye çalışanlarının 32. Vergi Haftasını kutlarım. Ancak, maliye çalışanlarının vergi haftalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da buruk geçtiği maalesef bir gerçektir. Maliye çalışanları halk arasında musluğun başında olan memurlar olarak görülse de, dışı sizi içi bizi yakar sözüne dem vurduracak türden sorunlar yaşadıkları hepimizce malumdur. Maliye çalışanları yaptıkları iş, aldıkları risk ve sorumluluk karşısında sadece alın terinin ve emeğinin karşılığını istemektedir. Tarih boyunca, her şartta görevini hakkıyla yerine getiren Maliye çalışanları, günümüz pandemi sürecinde de her türlü riske maruz kalarak görevini yerine getirmektedir. Malum olunduğu üzere, devletimize finansman kaynağı sağlanması amacıyla çıkarılan 7256 Sayılı Kanun ile vergi borçlarına yapılandırma sürecine gidilmiş, maliye çalışanları bu yapılandırma döneminden de pandemi şartlarına rağmen alnının akıyla çıkabilmiştir” şeklinde konuştu.

“Maliye çalışanları sadece ve sadece emeklerinin karşılığını istemektedir” diyen Başkan Fidan, personel memnuniyeti ve çalışma barışının sağlanabilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak ‘Mali Hizmetler Sınıfı’ oluşturulması,

2- Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görev yapan gelir uzmanlarına 10 yıllık hizmet sonucu başuzmanlık kadrosu verilerek, kısmi inceleme yetkisi ile müdürlük kadrolarına atanma hakkı tanınması,

3- Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarına, unvan ayrımı yapılmadan, mal müdürlüklerini de kapsayacak şekilde 12 ay boyunca aylık 100 saat ve 5 katı oranında fazla mesai verilmesi,

4- Defterdarlık ve gelir uzmanlığı kurum içi sınavı ile alınacak personelin sayısının en az 2500’e çıkarılarak 75 olan baraj puanının 70’e düşürülmesi,

5- Bakanlık ve taşra teşkilatında eksik bulunan koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli kadrolarına personel alımı yapılması,

6- Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda görevlendirilen uzman, memur, şef vb. üyelere huzur ücreti göstergesi katsayısının makul bir düzeye yükseltilmesi,

7- Başkanlık merkez biriminde sağlanan ulaşım yardımının taşra birimlerindeki personel için de sağlanması,

8- Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi oranlarının yeniden düzenlenerek, kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintilerinin yüzde 15’e sabitlenmesi,

9- Pandemi sürecinde fedakâr ve özveri ile çalışan tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘Pandemi İkramiyesi’ ödenmesi,

10- Memur maaşını oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine dahil edilerek emekli maaşına yansıtılması için gerekli çalışmanın yapılması,

11- Kamu lojmanlarının satılması nedeniyle müdür ve müdür yardımcıları mağduriyet yaşamakta olup, rotasyon uygulamasının il düzeyi ya da bölgesel düzeye getirilmesi ve bu kadrolardaki görevlilere kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.”

Başkan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ülkemiz ekonomisine katkısı artarak devam etmesi için, bu saydığımız ve sayarak bu açıklamaya sığdıramayacağımız sorun ve taleplerin en kısa sürede hayata geçirilmesi çalışma barışını sağlayacak ve adalet yerini bulacaktır. Bu bakımdan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan’ı bu sorunları dikkate almaya ve mesai arkadaşlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Büro Memur-Sen olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılacağını ümit ediyorum.